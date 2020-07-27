"Сегодня в Строгановке похоронили маленького Мусу Сулейманова, трехлетнего мальчика, который пропал вечером в пятницу играя около своего дома, которого искали тысячи крымчан и тело которого нашли в выгребной яме в нескольких метрах от дома вчера. Отец Мусы полтора года сидит в СИЗО по обвинению в руководстве террористической организацией, он проходит по одному делу с моим подзащитным Раимом Айвазовым (всего в деле 29 обвиняемых)", - пишет в Facebook адвокат Мария Эйсмонт.

"С самого утра вереница машин потянулась по разбитым дорогам Строгановки мимо канав, остовов заржавевшей техники, строящихся домов к дому Сулеймановых. Сотни, если не тысячи людей пришли проститься с погибшим ребенком, и до самого конца в разговорах витала надежда что отцу дадут возможность проститься с сыном. "вдруг привезут?" "можно же под конвоем" " мы бы все отошли и не подходили к нему" " только 10 минут, попрощаться и обратно".

- Кто записывался к начальнику? - спрашивал человек в пиджаке в предбаннике центрального входа в здание ФСБ на бульваре Франко в Симферополе.

- Это была я, - адвокат Сулейманова Лиля Гемеджи подошла к человеку в пиджаке. Я тоже подошла поддержать коллегу.

- Я по поводу похорон, - обьясняла Лиля. Следователь сказал что сможет отпустить на похороны сына только с санкции руководства. И вот я записалась на прием к рвководству.

.- Странно что следователь так вам сказал. Следователь - процессуально независимое лицо и сам решает все вопросы.

- Но он сказал что только с разрешпния руководства может. Я с ним общалась, потом он перестал брать трубку и тогда я связалась с бывшим руководителем.

- Вот как? С кем?

- Не помню фамилии. Но после нашего разговора следователь опять стал брать трубку... Сказал только если руководитель одобрит.

- Я понял. Я доложу. Но понимаете, руководитель сейчас на совещании.И неизвестно когда совещание закончится.

Я не выдерж ваю и встреваю:

- Просто зайдите к руководителю на совещание и скажите что это срочно.

Человек в костюме смотри на меня недоуменно. - Зайти на совещание?! Я такого никогда себе не позволю.

- Маленький мальчик погиб и его сейчас похоронят! Его отец никогда в жизни больше его не увидит. Никогда! Ему нужно всего 10 минут. Вы что не понимаете? Это же такая понятная человеческая история.

- Вот именно что человеческая. А мы военные люди. Мы не по-человечески должны действовать а по закону.

- Закон позволяет, - уверяю его.

- Да, только скажите и я позвоню задержать похороны, - умоляет Лиля.- Это все надо делать быстро.

- Похороны заканчиваются? Тогда скажите, имеет ли смысл вас записывать на более позднюю дату на встречу с руководителем? - интересуется человек в костюме.

Мы отрицательно качаем головой. Похороны маленького Мусы прошли без отца".