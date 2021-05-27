Белорусский телеграм-канал "Желтые сливы" опубликовал полуминутный ролик с россиянкой Софьей Сапега, задержанной после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске

Жёлтые СЛИВЫ / Telegram

"Есть этот жуткий жанр - видеопризнания измученных, избитых, испуганных людей. Белорусские "режиссеры в погонах" особенно поднаторели в таких постановках, но и российские коллеги от них стараются не отставать", - пишет общественный деятель на своей странице в Facebook .

"Такие ролики нужны, конечно, не для процессуальных целей, а для публики: напугать тех, до кого еще не добрались, дискредитировать и унизить жертв, создать (не слишком убедительные) доказательства добровольности "признаний". (Когда меня похитили в Ингушетии, от меня тоже требовали подобное видео.)

При всей предсказуемости этого жанра детали отличаются. Иногда в кадре человек с явными следами пыток, глядя в пол и запинаясь, произносит еле слышно данный ему текст. Иногда он говорит это, глядя в камеру, равнодушным, безучастным голосом, будто ученик на уроке чтения. Иногда бодро рапортует, будто диктор на государственном телевидении.

Очевидно, многое зависит от "режиссеров", которые могут делать много "дублей", пока не получат желаемый эффект. Но они не всесильны, и "актер" в кадре тоже иногда может повлиять хотя бы на форму, если не на содержание, выступления.

В связи с этим непраздный вопрос: если бы вам пришлось записывать подобное (а свой порог есть практически у каждого), вы бы попытались как-то снизить его эффект? Всем своим видом показывали бы, что признание из вас выбили? Или говорили бы отрешенно, как будто это все вас не касается? Или наоборот, переигрывали бы, чтобы усилить ощущение абсурда? Или на ваш взгляд это не имеет смысла, лучше не выпендриваться? Только не говорите, что никогда об этом не думали, - не поверю".

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"И еще про этот жанр "видеопризнаний". Не имеет совершенно никакого значения, что именно говорит человек в кадре. Это не его слова, а текст, который ему приказали произнести. Он может быть интересен разве что для анализа дальнейших планов захвативших заложника лиц (какие обвинения предъявят, под кого копают)", - продолжает Козловский.

"А как человек выглядит и как он себя ведет, немного интереснее, т.к. это сложнее проконтролировать (но тоже пытаются, конечно). Иногда видны следы побоев, заметно нервное истощение и т.д. Так что подобные видео могут сами по себе быть доказательством пыток.

Считаю, что обвинять людей, подвергшихся пыткам, в том, что "не сдюжили", могут только те, кто сам выдержал что-то не менее тяжелое. Но от таких людей как раз упреков обычно не слышно..."