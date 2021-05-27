Минск, 23 мая 2021 года

Телеканал ОНТ / YouTube

"В наибольшей степени от действий Лукашенко пострадала Россия", - пишет врач-травматолог на своей странице в Facebook о событиях в Белоруссии.

"Подведем промежуточные итоги:

1. Цивилизованные страны по отдельности и Евросоюз в целом оказались (на момент) много решительнее, чем ожидалось практически всеми (вашим покорным слугой в том числе).

2. Помимо гражданина Беларуси Протасевича и всех граждан этой страны скопом больше всего пострадала Россия. Это если считать права и свободы, достоинство, да и просто свободу человека высшей ценностью (а иначе зачем тогда вообще нужно государство?).

Да. Граждане Евросоюза подверглись опасности. Их унизили. Они потеряли время. Была создана угроза безопасности. Но!

3. Единственным иностранцем (для Беларуси), кого арестовал Лукашенко, оказалась гражданка России. Не Литвы. Не Польши. Не США. Не Великобритании. Не Латвии. Не Украины. А именно России. Это - София Сапега.

4. И именно Россия, гражданка которой является единственной пострадавшей (помимо Протасевича, естественно), молчит в тряпочку. Ухмыляется неловко даже. Трусливо поджимает хвост.

Как там? "Зубы повыбиваем!". Ну-ну. Выбивалка не выросла".