"Во второй половине ноября в Госдуму было внесено уже 9 законопроектов один другого безумнее и вредоноснее, и все так возмутились по поводу первых, что на последние как-то не обратили внимания. А зря. Я таки взялся прочитать один из последних, законопроект гоп-компании, состоящей из неуважаемых господ В.И.Пискарева, А.Г.Альшевских, А.К.Исаева, И.В.Белых, Д.И.Савельева, А.В.Чепы, А.Л.Шхагошева из Госдумы и А.А.Климова и О.В.Мельниченко из Совфеда и все же слегка... опешил. Это законопроект "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части уточнения ответственности за нарушение порядка деятельности лиц, выполняющих функции иностранного агента". Если вы думаете, что он только про НКО, получающие гранты, то вы глубоко заблуждаетесь", - пишет общественный деятель и правозащитник на своей странице в Facebook.

"Он вообще про всех. Предыдущим законопроектом этих господ вводится запрет абсолютно для всех распространять информацию в СМИ или интернете о любых иностранных агентах без указания на этот их статус. Этим законопроектом вводится наказание за нарушение этого бредового требования.

За упоминание НКО, незарегистрированного общественного объединения или физического лица, включенных в реестр иностранных агентов, или репост их материалов без указания на статус иностранного агента: штраф для граждан в размере 2000-2500 р., для должностных лиц 4000-5000 р., для юридических лиц 40 000-50 000 р. Во всех случаях "с конфискацией предмета административного правонарушения либо без таковой". Что тут имеется в виду под предметом, не совсем ясно. Вероятно, листовка, газета или книга, содержащие неправильные упоминания.

Если вас (как человека или незарегистрированное общественное объединение) объявили иностранным агентом, и если вы не будете при этом сдавать идиотские отчеты о том, как получаете и тратите (или не получаете и не тратите - главное сдавать отчеты) иностранное финансирование, которое с большой вероятностью сам Минюст и придумал, или он сочтет ваш отчет неполным или недостоверным, то вас тоже оштрафуют. В случае, если иностранным агентом объявили лично вас, то на 30 000-50 000 р., если ваше общественное объединение, то на 5 000-10 000 р., а членов руководящих органов - на 10 000-30 000 р.

Если же вас объявят иностранным агентом и вы напишете не то что пост в интернете, а даже письмо, например, в свою управу или в мэрию или еще куда-нибудь, не указав при этом, что вы являетесь иностранным агентом, а власти сочтут, что письмо вы написали в связи с с выполнением функций иностранного агента (т.е., например, пытались повлиять на принятие решение органом власти - хотя зачем еще писать в эти органы?), то вас оштрафуют на 10 000 - 30 000 р. с конфискацией письма или без таковой.

Впрочем, если вас даже никем не объявят, но вы имеете неосторожность работать в НКО - иностранном агенте или состоять в рядах незарегистрированного общественного объединения, которое им объявят, то вас за пост или письмо без указания на этот свой статус оштрафуют всего лишь на 5000 р. Пиши - не хочу.

По замыслу "законодателей" пост в политическом фейсбуке должен выглядеть примерно так:

"Сегодня утром следователи СК пришли с обыском к Иванову, включенному в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, участнику оппозиционного движения "Долой диктатуру", включенного в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. К нему уже выехал адвокат организации "Правозащита", включенной в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.Автор данного поста является сотрудником Фонда "Правовая помощь", включенного в реестр НКО, выполняющего функции иностранного агента, и членом сетевого движения "Справедливость", включенного в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента".