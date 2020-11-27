"Четыре года назад умер Фидель Кастро. Ничего удивительного в том, что среди нынешнего российского большинства, ностальгирующего по-советскому прошлому, смерть кумира из мира выдачи продуктов по карточкам и видимо поэтому ненавидящих США, вызвала глубокую печаль. Как и все революционные вожди, Фидель Кастро и его кубинское детище окружено мифами и ореолом романтизма, главный из которых - это Свобода", - пишет предприниматель из Нижнего Новгорода на своей странице в Facebook.

"Особо одаренные левые интеллектуалы, чтобы обосновать почему же Куба это остров Свободы аргументируют: не все измеряется американскими джинсами и бургерами. А для меня главный аргумент - это не мифы и сказки, а результаты этой "свободы".

Если голодный, но свободный человек не может свободно передвигаться по миру - это относительная Свобода. Если как бы свободный человек не имеет права и возможности прочитать книги Сэлинджера, Маркеса, Оруэлла, Светланы Алексиевич или, к примеру, Вадима Демидова - это какая-то плохая Свобода. Если ему кто-то не велит смотреть фильмы Хичкока, Кубрика, Спилберга, Маккуина, Хайнеке - это дерьмовая Свобода.

Но есть еще один серьёзный миф - "Фидель и его свободная Куба добилась лучшей медицины в мире и у них самая большая продолжительность жизни". Чушь собачья, конечно, для тех, кто захочет покопаться в справочниках и узнать, что кубинские 77 лет средней продолжительности жизни конечно круто для России и бывших союзных республик, но обычный показатель для развитых европейских стран и даже для окружающих Кубу островных стран карибского бассейна. Вот, например, второй по величине остров антильского архипелага - Гаити. И на нем расположена Доминиканская Республика. Так в этой стране, где никогда не было Великого Фиделя и его лучшей медицины в мире, и да, нет лейбла "остров Свободы" - продолжительность жизни 76 лет.

Кстати, Доминиканская республика - это как бы антипод социалистической Кубы и очень интересно будет сравнить их главные достижения. Почему антипод? Да потому, что всю первую половину прошлого века там происходили перевороты и сменялись военные режимы и всякие диктатуры, пока в 25 апреля 1965 года президент США Линдон Джонсон не отдал приказ группе кораблей идти к берегам Доминиканской Республики. На следующий день янки захватили прибрежные районы столицы и все побережье страны, а уже 30 апреля было заключено перемирие. В июне 1965 года были проведены президентские выборы, американские войска убрались восвояси, и с тех пор дело пошло на лад. Каждые четыре года власть меняется. На смену правым приходят левые и наоборот, существует многопартийный парламент. И что в результате.

Доминиканская республика: - население 10 млн;

- туристов из РФ - около 80 тысяч в год;

- средняя продолжительность жизни 76 лет;

- экспорт 7 млрд долларов, импорт 16 млрд;

- ВВП на душу населения 10 319 долларов США в год (132 место среди всех стран мира).

Куба:

- население 11 млн;

- туристов из РФ 70 тысяч в 2013 году (максимальное значение за время существования современной России);

- экспорт всего 3,3 млрд долларов США, (при наличии крупнейших в мире запасов никеля, кобальта, медных и марганцевых руд, сахарного тростника и плантаций знаменитого кубинского табака). Импорт тоже так себе - 10 млрд долларов США;

- средняя продолжительность жизни 77 лет;

- ВВП на душу населения 9 900 долларов США (137 место среди всех стран мира, впереди Острова Свободы такие несвободные как Монголия, Албания и, например, та самая " несвободная" Гренада)".