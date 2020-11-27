"Моим друзьям в ТСЖ в Петербурге пришло представление от прокуратуры Центрального района СПб за то, что на их жилом доме у Таврического сада 12 июня 2020 г. не был вывешен флаг России - "факт нарушения положений законодательства о порядке использования государственных символов РФ", требуют привлечь виновных лиц к ответственности и доложить в месячный срок", - пишет преподаватель и политолог на своей странице в Facebook.

"Особо доставляет мотивировочная часть, "в условиях сложившейся политической ситуации на мировой арене... в формировании патриотического сознания... отражена многовековая история Отечества... самобытность, индивидуальность и суверенитет", тут прокурорская фантазия понеслась вышивать по телу готового дискурса.

Вот тебе, бабушка, и поправки в Конституцию, вот тебе и память предков: наказание не за осквернение флага, а просто за невывешивание (хотя никакой обязательной нормы в Законе о флаге аж от 2000 года - нет!); причем этот вал будет нарастать, и скоро, смотришь, будут задерживать за нерадостное выражение лица в День народного единства, или, например, за непросмотр новогоднего обращения президента или за взгляд мимо экрана.

Эти метастазы идут уже не сверху, а изнутри, поражены все клетки властной вертикали, и каждая стремится отличиться".