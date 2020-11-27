"Многие уже видел новое расследование, согласно которому у Путина обнаружилась еще одна дочь, чья мать владеет миллиардным имуществом. То есть, по скромным оценкам список российских принцев и принцесс нынче насчитывает двух "официальных" дочерей, одну "неофициальную" и одного "неофициального" сына (с Кабаевой). Но дело мутное, поэтому не исключено, что со временем найдется еще десяток-другой", - пишет публицист в своем Telegram-канале.

"В этой связи занятно вот что. Российский режим рвет себе жопу на фашистский флаг, стараясь представить себя в качестве последнего оплота консервативных ценностей. Проводит политику, которая является косплеем самых оголтелых протестантских консерваторов США - все эти регулярные поползновения "против ЛГБТ и ювенальной юстиции". Спонсирует и прикармливает "консервативные" (на самом деле просто ксенофобские или фашистские) движения по всему миру - от Марин Ле Пен до какой-нибудь "Золотой зари".

И вот пожалуйста: бессменный лидер последнего (якобы) оплота консерватизма развелся с женой, сослал ее черт знает куда, наплодил бастардов и бастардок (феминитив!) с любовницами и даже "официальных" дочерей не признает на публике. При этом на примере США - страны, где консервативные ценности воспринимают всерьез - мы знаем, чем может закончится для президента единственный адюльтер.

Интересно, что в соседней Белоруссии та же хурма - какая-то кавалькада сменяемых придворных дам, куча детей и бастард-наследник. Воистину, абсолютная власть развращает абсолютно во всех смыслах этого слова. И все это дает разительный контраст с тем же Навальным или же белорусскими оппозиционерами - где у людей просто нормальные семьи".