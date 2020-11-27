"Выбор между эволюционным и революционным сценариями развития - ключевой вопрос, раскалывающий оппозицию в авторитарных странах. Умеренные противники недемократических режимов говорят, что можно попробовать трансформировать их с помощью мирных средств; радикалы считают, что пытаться реформировать авторитаризм бесполезно и без насильственного свержения власти здесь не обойтись", - пишет политолог на своей странице в Facebook.

"Обычно реформаторы и революционеры друг друга ненавидят больше, чем режимы, с которыми они борются. Так было сто лет назад - вспомните бескомпромиссную борьбу коммунистов с умеренными социал-демократами; примерно так же обстоят дела и сейчас - несистемная оппозиция обвиняет системную в спойлерстве; та отвечает упреками в неконструктивности и национал-предательстве.

На самом деле, и те, и другие делают общее дело и друг другу не столько мешают, сколько помогают. Никогда радикалы не убедят общество поддержать революцию, пока умеренные своими неудавшимися попытками мирной трансформации не докажут ему, что режим неисправим и раз уж он добровольно меняться не хочет, то придется поменять его насильственно. Никогда умеренные не добьются никаких уступок от властей, если за ними не будут маячить радикалы, самим фактом своего наличия демонстрируя властям, что лучше прислушаться к первым, чем ждать пока вторые заявятся к ним со своими маузерами.

Один из самых интересных теоретиков в истории политической мысли Карл Каутский записал когда-то в Эрфуртской программе, что выбор между реформами и революцией во многом иллюзорен. Реформы нужны не "вместо революции"; реформы - это и есть путь к революции. Прошло более ста лет, но большинство этой мысли, к сожалению, так и не поняло.

"Новые люди" и КПРФ с одной стороны; Навальный и Яшин с другой - все решают необходимые для движения вперед задачи. Первые формулируют идеологические альтернативы - правую и левую; вторые критикуют нынешний курс, ослабляя социальную базу режима. Нельзя уверенно сказать, кто более матери-истории ценен. Друг с другом эти силы находятся в диалектическом единстве - они отрицают одна другую, но и движения вперёд одна без другой организовать не смогут.

Конечно, я несколько упростил: в чистом виде равноправие умеренного и радикального начал существует лишь в теории. На практике же на разных этапах исторического развития разные методы борьбы оказываются более - либо менее - продуктивными. Проблема здесь в том, что уверенно понять, какой метод и когда должен был применяться, можно только задним числом. В момент же его использования ты никогда не знаешь, является ли он сейчас оптимальным или его лучше было бы пока отложить, применив вместо него метод противоположный. С учётом сказанного, мысль о диалектическом единстве реформистского и революционного начал все-таки следует признать верной".