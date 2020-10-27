"А Лукашенко между тем вчерашней забастовки все-таки перепугался, как и вообще общей ситуации с протестами в Белоруссии. И даже уже заговорил "об излете своей президентской жизни", когда все будет "как решит народ", в том числе по новой Конституции", - пишет общественный деятель на своей странице в Facebook.

"В частности, он потребовал отчислять из ВУЗов и отправлять в армию студентов, участвующих в протестах и уволить преподавателей, которые их поддерживают. Детей Лукашенко призвал убрать с улиц, "чтобы не было больно".

После вчерашних акций, по его мнению, протестующие перешли красную черту. И вообще везде террористическая угроза и цветная революция, протестующие ломают железную дорогу.

А некоторые говорят, что протесты бессмысленны и провалились. Власть уже истерит и диктатор показывает свою панику. Значит, все не зря и шаг за шагом надо идти дальше, делая так, чтобы у Лукашенко не было поля для маневра. Он же прекрасно понимает, что всех студентов не отчислить, рабочих не уволить, а протестующих не посадить. Но никакой иной реакции, кроме карателей с дубинками, и смешных словесных угроз у него не осталось. Все бы хорошо, но ни каратели, ни угрозы уже не пугают".