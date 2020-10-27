"Три года назад государство решило, что лекарства в РФ могут обращаться только при наличии QR-кода на каждой упаковке, типа как акцизная марка на алкоголе. Частным производственным компаниям государство предложило приобрести за свой счет маркировочное оборудование, рознице предложили приобрести оборудование для считывания QR-кода. Государство брало на себя в этой схеме контрольную функцию, то есть обеспечить всю цепочку от производителя до покупателя логистическо-информационным комплексом.И вот тут следите за руками", - пишет предприниматель из Нижнего Новгорода на своей странице в Facebook.

"В том же 2017 году создается и регистрируется компания "Честный Знак ЦРПТ", 50% центра принадлежит USM Holdings Алишера Усманова и его партнеров, ещё по 25% - госкорпорации "Ростех" и управляющему партнеру Almaz Capital Александру Галицкому.

Этой конторе государство и передает свои контрольные функции. В схеме контроля каждая отгрузка медикаментов со склада производителя только после считывания через сервер "ЦРПТ" QR-кода, дальше со склада оптовика в аптеку та же операция, при продаже лекарств в аптеке опять сеанс обращения к серверу "ЦРПТ". Все это конечно не бесплатно.

Модель три года разрабатывалась, запуск схемы много раз откладывали и переносили, все участники рынка говорили, что схема сырая и будут сбои.Но 1 июля 2020 года в самый разгар пандемии схему запустили. 29 сентября сервера "ЦРПТ" перестали обрабатывать запросы, через несколько дней новый сбой, 20 октября на мониторах системы снова объявление о ремонтных работах.На рынке глобальный сбой в поставках лекарств в розницу, а уже поставленные лекарства невозможно продавать.

Невозможно купить те самые препараты которые выписывают врачи при ковиде и внебольничной пневмонии. В стране легкая паника.

Спокойны только Путин, Алишер и Ирина Винер-Усманова".