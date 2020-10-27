"Касаемо установки тепловизоров в метро. Во-первых, это вызовет дополнительные очереди, скопление народу и дополнительные же заражения. Во-вторых, они дают погрешность и с ними надо учиться работать, сомнительно, чтобы персонал проходил какие-то специальные серьезные курсы", - пишет аналитик и публицист на своей странице в Facebook.

"В-третьих, температура кожи лица людей, приходящих с холода, в любом случае ниже на градус-другой, а других кожных покровов зимой не увидишь, в чем тогда смысл проверки?

В-четвертых, если все-таки измерять будут относительно правильно - если человек себя почувствует плохо на работе или на учебе - его что, не пустят в метро, чтобы добраться домой?

В-пятых, а если ехать, пусть и с температурой - жизненно необходимо, не важно, к врачу ли, на работу, проведать еще сильнее больного родственника - у каждого в жизни были такие ситуации - получается, власти ставят на это полный запрет, не дают людям возможности самостоятельно распоряжаться своей жизнью, судьбой и будущим?

В-шестых, вообще непонятно, на каком законном основании вводятся конкретно эти ограничения на передвижения многих миллионов взрослых и в абсолютном большинстве не больных короной людей?

В-седьмых, ситуация когда об очередной ограничительной мере, которая планировалась, с учетом необходимости закупить оборудование и хоть как-то обучить людей, еще несколько месяцев назад горожанам сообщается за сутки до ее введения, как некоему противнику сама по себе смотрится дико.

В целом похоже на очередной приступ начальственного бреда, вкупе с попыткой изобразить лишний раз активность, припугнуть население и освоить бюджеты.Уже многократно писал - хотите разгрузить транспорт, пускайте больше автобусов и вагонов по маршрутам и, параллельно, сделайте хотя бы на время карантина бесплатную парковку в городе.

Все остальное профанация и попытка оторвать еще кусочек от прав и свобод москвичей".