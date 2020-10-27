"Читаю официозные документы и не могу отделаться от мысли, что наша власть назначила себя самыми умными в стране нас - "дураков", - пишет публицист и аналитик на своей странице в Facebook.

"Они, похоже, действительно считают, что если их выбрали или назначили на должность, а перед этим они купили себе диссертацию и, используя служебное положение, получили научную степень, то это дает им право считать всех остальных, включая ученых и инженеров, глупыми и неспособными самостоятельно определять направления развития, выбирать перспективные технологии.

Это финальный этап деградации власти, когда Роскосмосом руководит выпускник журфака, Роскомнадзором выпускник медицинского института, Минпромторгом руководит статистик, а генеральские погоны носит никогда не служивший, не заканчивавший военной училище и академию генштаба Шойгу.

Российская власть от Путина и до последнего чиновника - это триумф серости и бездарности, возомнившей себя гениальной в любых вопросах".