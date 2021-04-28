Москва, 21 апреля 2021 года

Навальный | Москва / Telegram

"Существует распространенное заблуждение: стоит вывести миллионы людей на улицы и режим рухнет. Однако это не так. Для падения диктатуры массовые протесты - необходимое, но недостаточное условие. Это подтверждает венесуэльский, иранский, белорусский опыт", - пишет социолог на своей странице в Facebook .

"Авторитарный режим способен справиться с любыми протестами пока у него есть единство, ресурсы и воля:

1. Для различных группировок внутри правящей верхушки сохранение власти важнее внутренних разборок;

2. У власти достаточно ресурсов, чтобы содержать многочисленные, хорошо оснащенные силовые структуры, поддерживать высокий уровень жизни силовиков;

3. У власти достаточно политической воли применять силовые структуры для жесткого насильственного подавления любых протестов.

Чтобы опрокинуть авторитарный режим, необходимо отобрать у него по крайней мере один из этих трех факторов. Воля к насилию у путинских властей никогда не исчезнет. А внутренняя война в путинской банде начнется, скорее всего, только после ухода пахана. Остаются ресурсы на содержание карательной и пропагандистской машины. Режим может лишиться их в случае экономического коллапса, вроде того, который наступил накануне краха СССР.

В этом варианте под досрочной угрозой окажется и единство правящей клики. Резкое сокращение кормовой базы обострит конфликты и противоречия в ней. Привести к такому фатальному для системы экономическому коллапсу способны только гипотетические всеобъемлющие международные санкции".