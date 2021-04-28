"Многочисленные задержания последних дней говорят о том, что в целом репрессивный курс режима остается прежним; поменялась лишь тактика. По крайней мере на время от массовых избиений протестующих Кремль решил отказаться в пользу точечных репрессий.

"Вообще-то, российская власть очень консервативна. Поменять одну устоявшуюся модель поведения на другую она соглашается только под давлением обстоятельств. Что же вынудило Кремль сменить подходы?

Во-первых, власть хочет минимизировать тот поток насилия, который льется на российских пользователей с экранов их компьютеров. При этом в предыдущие годы поток этот Кремль, как известно, не тревожил. Похоже, что-то сломалось в общественном восприятии. Те группы населения, которые раньше насилие в отношении оппозиции если и не одобряли прямо, то по крайней мере не осуждали, - теперь поменяли своё отношение к нему. Это очень логично. Раньше - во времена высоких рейтингов и веры в будущее - мотивы недовольных либералов большинство граждан страны не понимало. Ну а раз не понимало, то легко покупалось на рассказы о том, что протест инспирирован Западом и вообще "антинароден".

Сейчас все обстоит по другому. Даже те граждане, что по-прежнему сохраняют лояльность, делают это не столько потому что верят в светлое будущее, сколько по привычке - они просто не видят альтернатив. Но даже они - эти лоялисты - демонстрируют все большее недовольство нынешним курсом. Мотивы людей, выходящих на улицу, теперь становятся им понятны. В конце концов, они ведь и сами не в восторге от снижающегося уровня жизни, деградирующей социальной среды и ощущения застоя. Насилие в отношении протестующих в этой ситуации людям нравиться перестаёт, оно их возмущает.

Кремль умеет работать с данными социсследований и не может всего этого не видеть. Потому он и вынужден поменять подходы. Точечные репрессии намного лучше уличного насилия хотя бы в том смысле, что их не видно. Даже если поход каждого вызванного на допрос участника протеста будет снят соратниками и выложен в Интернет, с точки зрения возбуждения негативных эмоций у сторонней аудитории это все равно даст гораздо меньший эффект, чем картинка озверевших ОМОНОвцев, которые избивают женщин и подростков.

Настроения в рядах Росгвардии, кстати, могли стать еще одним стимулом к изменению тактики. В ОМОНе ведь тоже люди служат и ассоциироваться с бьющими ногами женщин монстрами многим из них не хочется. Помните зимой московское начальство рекомендовало росгвардейцам разъезжаться по домам в гражданке - чтобы избежать гнева сограждан? Такие вещи очень удручают и снижают боевой дух.

Ну и самое главное - впереди выборы и провоцировать рост протестных настроений в этой ситуации может разве что самоубийца.

Оппозиции сейчас, конечно, нелегко, но в одном она может быть спокойна. Тот факт, что власти оказались вынуждены сменить тактику, скорее всего свидетельствует о том, что в борьбе за общественное мнение противники режима добились заметного прогресса".