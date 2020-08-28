"Часто спрашивают, что должен сделать Евросоюз в связи с покушением на Навального. Ответ прост. Гибель Магнитского - убийство Немцова - покушение на Навального - это три точки на одной прямой линии. Убийцы Магнитского остались безнаказанными, расследование убийства Немцова было остановлено, сейчас - после поправок и после начала "вечного правления" - Кремль вообще не собирается ничего расследовать", - пишет политолог и публицист на своей странице в Facebook.

"С 2012 года США принял акт о персональных санкция в отношении российских деятелей, которые несут ответственность за разложение правовой системы в РФ. В дальнейшем подобные акты приняли парламенты Великобритании, Канады и стран Балтии.

Парламенты всех европейских стран, в первую очень Национальная Ассамблея Франции и бундестаг сейчас должны принять подобные акты. И затем финансовые разведки и спецслужбы этих стран - как это и было в США - получат возможность взять под контроль и получить законную возможность блокировать любые транзакции людей из этого персонального списка.

Такой акт важен не потому, что будут созданы большие проблемы для путинских преступников и их подельников, - хотя и проблемы будут, - для нас это важно потому что такой законодательный акт создаст новую атмосферу нетерпимости в отношении членов этой банды, позволит реагировать правительствам более жестко, откроет дополнительные возможности для действий расследовательских групп, журналистов, общественности.

После покушения на Навального европейские парламенты должны принять аналоги "акта Магнитского" - это самое очевидное и простое из того, что должно быть сделано.

Франция и Германия должны сделать первый шаг".