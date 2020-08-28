"Вот таким хрупким и уязвимым в последние годы стал наш конституционный строй (картинка - статистика Верховного суда по числу преступлений против строя в разные годы). В начале нулевых он был никому особо не нужен, никто на него не покушался. А как Путин поднял страну с колен - так все шпионы с агентами разных мастей к нам и повалили", - пишет политик на своей странице в Facebook.

"Россия сразу зашаталась на ветру. По 600 посягательств на основы государства в год (почти дважды каждый день) - это вам не шутка!

Только если всмотреться - что это за посягательства (не говоря уже о самих основах)? Экстремизм, шпионаж, госизмена - где-то мы все это уже видели...Точно! "Новое величие" - вот они, экстремисты, "Клуб любителей растений", ребята, купившие принтер - от них конституционный строй до сих пор шатается, никакие поправки не помогают.

Или вон еще, Егор Жуков, чуть не уничтоживший государство несколькими видеороликами. Слава богу, врага рассекретили и обезвредили.

Иван Сафронов - ну, это вообще шпион из шпионов, секретные донесения про Матвиенко через "Коммерсант" - даже не знаю, оправится ли теперь Россия-матушка.

И сколько их таких еще: женщин, говоривших с друзьями в Грузии, ученых, ездивших к коллегам за границу, детей, постивших мемы.

Конституционный строй лежит при смерти. На радость силовикам. Ведь чем больше шпионов - тем больше преступлений, звездочки на погонах сами не разбухнут".