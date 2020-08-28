"Белорусский народ получил доказательство - его желание сменить власть на выборах, его мирный протест, его жертвы, его страдания и слезы, были не напрасны. Речь идет о предательстве Лукашенко своей страны, своего народа, каждого из тех миллионов, кто голосовал против него и тех немногих, кто его до сих пор поддерживал. Диктатор договорился с соседним государством о вводе сил подавления народа страны, сам просил об этом. Путин раскрыл содержание их разговора", - пишет публицист в "Живом журнале".

"Отныне движение за мирную смену власти в Беларуси приобретает новое измерение - это священная борьба за независимость страны, за право самим определять свою жизнь, свое будущее, жизнь своих детей, за суверенитет, против иноземного вмешательства в дела Беларуси.

Презренный Лукашенко продал страну, которая его вырастила и выкормила - за то, чтобы иностранцы защитили его вместе с семьей. Он готов опереться на чужие штыки ценой потери независимости страны. Ему не хватает своих - верных ему карателей и гестаповцев, связанных с ним кровью.

Раскрывшееся вчера - еще один повод для всех патриотов Беларуси, в том числе - в государственном управлении, армии, милиции, ужаснуться и еще раз задуматься - с кем вы? Кого вы защищаете? Предателя своего народа? Своей страны?

Режим диктатора Лукашенко сгнил. Он не просто готов к предательству своей Родины. Он ее предал. Он один против всех. Вас много - вы победите".