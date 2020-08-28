"Открывает дорогой россиянин свой бисерный кошелечек, а там шаром покати, только высовывается из кармашка довольный Лукашенко со свежепрощенным ему Россией миллиардом долларов подмышкой, а из других карманов так же весело выглядывают, подмигивая, Башар наш Асад, Мадуро, Пушилин с Пасечником, вечно меняющиеся лидеры Абхазии, Южной Осетии, бесчисленных среднеазиатских и африканских стран", - пишет аналитик и публицист на своей странице в Facebook

"В общем собран весь пул нахлебников и захребетников. А в центральном отделении кошелька обосновался Янукович над трухой и крошками, оставшимися от подаренных ему во время Майдана трех миллиардов долларов.

В ячейке для фотографии ребенка или жены - фото новой подводной атомной лодки, способной пять раз уничтожить Североамериканский континент, на карточке с адресом и контактными данными владельца кропотливо вписаны имена всех четырех миллионов силовиков, исправно кормящихся от народных налогов, а на обратной ее стороне список не менее обширной бюрократии.

Вместо же денег долговые расписки от всех бесчисленных легионов проходимцев, которым удавалось у нас выманивать полновесные доллары или инвалютные рубли взамен на обещания и восхваления мудрости очередного московского вождя, цена которым - ветер.

В связи со всем этим совсем не удивительно, что начался регулярный уже и ежегодный рост взятых россиянами микрокредитов для подготовки детей к школе. Найти сотню долларов для покупки необходимых для ребенка вещей у обычного россиянина составляет проблему и ради этого он должен платить кабальный процент, а вот для очередного самодура или саМадуры не жалко миллиардов, уплывающих безвозвратно и безо всякой компенсации.

Если бы действительно существовали те тайные мировые центры власти, ненавидящие Россию и мне бы случилось управлять одним из них я бы прежде всего посоветовал впихнуть, втолкнуть Белоруссию со всеми ее лукашенками в путинские объятия. С тем, чтобы пудовая медаль "За освобождение Минска" повисла на шее у российского верблюда вместе с уже болтающимися там гирями Крыма, Абхазии или ЛДНР. Чтобы необходимость еще сильнее содержать строптивого сателлита, необходимость выделять средства на борьбу с белорусской протестной активностью и сепаратизмом еще быстрее обескровила и вытянула оставшиеся соки из России, как до этого из Советского Союза. Белорусов жалко, но я же гипотетически, с точки зрения мировой масонской закулисы с планеты Нибиру.

Впрочем, даже без масонов мы уверенно прем к старым граблям, все больше погрязая в том же болоте, где раньше уже успевали завязнуть и Российская империя и Союз.

Такое впечатление, что русофобская закулиса все-таки есть и давно уже плодотворно нами управляет".