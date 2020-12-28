"Тратить десятки, скорее, сотни миллиардов рублей на опреснение морской воды в Крыму, в то время как за шесть лет "воссоединения" так и не удосужились починить отчаянно текущие трубы, по которым вода передается, не наладили систему сбора дождевой воды, не привлекли все остальные технологии по ликвидации утечек и экономии расхода ценной жидкости, вроде капельного орошения?" - пишет аналитик и публицист на своей странице в Facebook .

"Это вообще как-то согласуется с разумом и логикой? То есть драгоценная опресненная вода с высокой вероятностью будет вливаться в старый, ржавый, еще советский, текущий водовод и наполовину утекать в почву? И все равно вой, нытье и стоны о засухе и нехватке влаги останутся.

Это если пресловутые и крайне сложные технологии опреснения еще удастся получить/освоить, несмотря на готовность платить втридорога.

Как всегда у нас - вместо того, чтобы залатать для начала дырявый таз пытаются решить проблему увеличением подачи в него жидкости, это касается и Крыма, и национального бюджета..."