Алексей Навальный и сотрудники ФСИН, декабрь 2014 года

Moscow-Live

"Игра для предновогодней вечеринки "Покерфейс". Реквизит минимальный: для игры вам понадобится друг-иностранец (1 шт). Играть можно по зуму или лично. Правила простые. Вы предупреждаете друга-иностранца, что сейчас расскажете ему несколько фактов из российской политической жизни последнего десятилетия. Каждый из этих фактов абсолютно достоверен. Он должен внимательно слушать и пытаться никак не реагировать; чем дольше он сохранит невозмутимость, тем больше очков наберет ваша команда", - пишет соратник Алексея Навального на своей странице в Facebook .

"Подсчет очков: чем больше фактов вы сумели скормить другу, прежде чем он начал орать "ФАК УОТ!?" или "Ю МАСТ БИ ФАКИНГ КИДДИНГ МИ" - тем больше у вас очков. Если вы набрали больше 10 очков - вам положена шоколадная медалька.

Пример набора фактов:

1. В августе 2008 года фирма Олега Навального начала оказывать логистические услуги компании "Ив Роше". Договор исполнялся к обоюдному удовольствию в течение четырех лет.

2. В декабре 2012 года в течение одной недели в отношении Алексея Навального возбуждаются сразу три уголовных дела по личному поручению главы СК Александра Бастрыкина. Одно из них - дело "Ив Роше". Суть дела в том, что, якобы, услуги (одной фирмой другой фирме) оказывались "по завышенной цене".

3. Фирма "Ив Роше" проводит собственный аудит контракта и обращается в СК с заявлением о том, что контракт был выгодным и никакого ущерба не нанес. Тем не менее, дело не закрывается.

4. 30 декабря 2014 года по делу выносится обвинительный приговор. Олег Навальный получает 3.5 года лишения свободы, а Алексей Навальный (который был соучредителем в фирме своего брата) - 3.5 года условно с испытательным сроком на 5 лет. Это значит, что за любое "нарушение" до 30 декабря 2019 года включительно, его условный срок может превратиться в реальный. Впоследствии, по надуманному поводу, "испытательный срок" продлевается еще на год - до 30 декабря 2020 года.

5. Европейский суд по правам человека признает приговор по делу "Ив Роше" неправосудным. Российская Федерация признает решение ЕСПЧ и выплачивает братьям Навальным компенсации, но отказывается пересматривать приговор.

6. Утром 20 августа 2020 года группа отравителей из ФСБ совершает покушение на Алексея Навального с применением запрещенного боевого яда "Новичок". Благодаря стечению счастливых случайностей, Навальный остается в живых.

7. 22 августа 2020 года его начинают лечить в берлинской клинике "Шарите", и после трех недель комы и месяца интенсивной терапии понемногу ставят на ноги, после чего выписывают для прохождения дальнейшей реабилитации в амбулаторных условиях.

8. Несмотря на заключение клиники "Шарите", трех независимых лабораторий в Европе, а также экспертов ОЗХО, официальные власти России не просто не признают факт отравления "Новичком", но вообще не признают, что Навальный был чем-либо отравлен.

9. Когда в журнале "Ланцет" появляется научная статья под названием "Отравление боевым нервным ядом "Новичок", за подписью 14 немецких докторов медицины, подробно описывающих весь кейс Навального, в Кремле отказываются комментировать эту статью.

10. Вечером 28 декабря 2020 года управление ФСИН по Москве выпускает пресс-релиз, в котором указывает на то, что, в соответствии со статьей в "Ланцете", Навальный здоров, и, следовательно, незаконно уклоняется от явки в уголовно-исполнительную инспекцию (что Навальный делал регулярно, в соответствии с решением суда, в течение предшествующих шести лет).

11. Таким образом, российское государство в лице УФСИН по Москве внезапно признает статью в "Ланцете" (в которой, к слову, описан "случай 44-летнего мужчины", без указания личных данных пациента) достоверным источником информации в части того, что пациент "здоров" (хотя там написано только о том, что он выписан для дальнейшей реабилитации), но не в части того, что пациент, прежде чем выздоровел, был отравлен "Новичком"!