Политик и общественный деятель отмечает в Facebook , что российский режим имеет все признаки оккупационного. Так, власть, в отличие от авторитарной, не допускает шагов, которые могли бы улучшить жизнь граждан.

"Как назвать режим,

- всячески ограничивающий права населения (огромный пакет законов, запрещающих все формы протеста, возвращающий статус лишенцев - иностранных агентов, карающих за слова, произнесенные в Интернете и так далее); создающий для чиновников и жандармов комфортные условия для воровства (запрет на публикацию данных об имуществе судей, сотрудников ФСБ и прочих);

- защищающий себя даже от непочтительных слов (наказания за выражение неуважения к власти в "неприличной форме", запрет на призыв голосовать или не голосовать за конкретную партию);

- расширяющий права полиции на применение силы против граждан (вплоть до стрельбы по людям);

- практикующий внесудебную ликвидацию своих политический противников;

- демонстративно не обращающий внимания на очевидные всем факты коррупции и казнокрадства со стороны членов семей и друзей властной верхушки;

- назначающий на ответственные должности детей высшего руководства;

- финансирующий здравоохранение и образование по остаточному принципу, разрушающий эти сферы. При этом, что члены правящий элиты лечатся, а их дети учатся за рубежом.

Это, конечно, не полный список. Добавим только, что значительная часть властной верхушки имеет гражданство, виды на жительство, имущество и счета в других странах, а семьи многих из них постоянно живут за рубежом. То есть, свое будущее они со страной, которой управляют, не связывают.

Это ОККУПАЦИОННЫЙ РЕЖИМ - найдите отличия! А то, что у власти не иностранцы, что страна была захвачена не в результате войны, а интригами, что многие пошли на службу к режиму, так это ничего не меняет. На сторону Гитлера тоже некоторые переходили.

"Оккупационный" - более точное определение режима, чем "авторитарный", "диктаторский" и так далее. Оккупационный - это не про то, КАК управляют, а про то, ЗАЧЕМ управляют. Императоры у нас, например, были самодержцами, но, по мере своего разумения, занимались развитием страны. Пиночет был диктатором, но занимался экономикой Чили. Оккупанты же, даже если это мягкая оккупация, избегающая излишнего насилия, беспокоятся о стране и туземном населении лишь в той мере, в которой это необходимо для целей удержания территории (в нашем случае - сохранения власти) и функционирования тех экономических структур, которые обеспечивают обогащение их самих или их руководства.

Если бы власть просто не думала о населении, это было бы еще полбеды - люди давно умеют выживать сами, как в далекой древности, когда государств еще не было. Но власть играет с людьми в игру с нулевой суммой. Те очевидные, в общем, шаги, которые нужно сделать для того, чтобы люди жили лучше, ударяют по интересам правящей группировки, а потому ею не допускаются. А они, в свою очередь, могут продолжать обогащаться только за счет граждан. А это означает, что, как это ни печально, необходимые и неизбежные изменения произойдут у нас с выходом за правовое поле, ибо внутри него они попросту невозможны. Так выстроены и законы, и правоприменительная практика - они нацелены на консервацию, а не на развитие. А чего эти изменения будут всем нам стоить, мы скоро узнаем".