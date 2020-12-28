"У меня был план. Хороший. Как только Сергей Семенович объявит , что пора приступать к вакцинации "60+", то я сразу затихорюсь и некоторое время понаблюдаю", - пишет бывший политик на своей странице в Facebook .

"Не по причине недоверчивости к первой и самой эффективной в мире вакцине, а из-за скромности врожденной. Что же, думаю, я попрусь в первые ряды, ежели у меня столько друзей - из группы достаточно поживших - тоже до сих пор не уколоты. Пропущу их вперед как уважительный человек, понаблюдаю за ихним самочувствием и тогда уж определюсь.

И, вот, сегодня с утра обзваниваю друзей, интересуюсь, записались уже или еще в процессе... Ни один! Все оказались не только скромными, но и умными: каждый решил, что ежели остальные, с которыми он общается, вакцину примут, то ему и не надо. А за чем, раз опасность ни откуда не угрожает.

В общем, на этом и остановились. Погодим пока, поглядим, как у Владимира Владимировича организм отреагирует. Он ведь тоже из нашей группы".