"На фоне вчерашней эпидемии обысков и арестов, новое расследование про отравления ФСБ осталось особенно незамеченным. Также, видимо, дело в том, что там не фигурирует никого известного (две из трех фамилий я, например, услышал в первый раз). Но, если вдуматься, это гораздо страшнее истории про отравление Навального", - пишет публицист в своем Telegram-канале .

"Ведь как воспринималось отравление Навального? Годами режим не мог ничего сделать с самым известным оппозиционером. Угрозы, уголовные дела, посадки друзей и родственников - все это не действовало. И вот кровавый режим решается его убить. То есть, воспринималось это как нечто страшное, но исключительное.

И здесь вдруг оказывается, что политические убийства - это какая-то совершенно будничная и повседневная штука. Убивают локальных активистов, убивают даже в рамках разборок внутри системных партий. И это даже репрессиями не назовешь, ведь во время репрессий государство использует формальные инструменты, пытаясь при этом оставаться в рамках собственного понимания закона. "Лаборатория отравлений КГБ" создавалась в СССР (я об этом делал ролик ), однако в советское время травили "врагов" и "предателей" заграницей (Салус, Хохлов, Марков и т.д.). Здесь же регулярно убивают граждан внутри страны. Если говорить о власти и легитимности (об этом тоже был ролик ), то можно сказать, что государство, убивающее граждан под покровом ночи, не обладает легитимностью даже в собственных глазах.

P.S. Что будет дальше? Было бы интересно, если бы Bellingcat совместили график поездок отравителей не только с загадочными смертями политактивистов. А что с загадочными смертями бизнесменов, чиновников и т.д.? Можно будет уже не удивляться, если выяснится, что команда отравителей используется в разрешении всяких коммерческих споров хозяйствующих субъектов".