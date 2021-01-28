"Что такое - эта группа отравителей? "Типологически" - это вылезший наружу хвост того, что для нашего поколения имеет аналог не в предвоенной политике в Европе, и не СССР. Ближайший аналог - ложа П-2. "Антигосударство" внутри государственных структур", - пишет политолог и публицист в Facebook в связи с публикацией нового расследования об отравителях из ФСБ.

"Только это гораздо более масштабная и разветвленная "П-2", чем была в Италии. Про "ложу П-2" нельзя сказать, что она "внедрилась" в государство, поскольку ее члены и так были в государстве или "при нем". Это - злокачественное перерождение государства, саркома. Ложа проела государство изнутри.

Совершенно не факт, что этот процесс вообще может быть остановлен. Тем более, что в отличие от "П-2", путинская ложа не скрывает того, что она делает. В Италии это кончилось, когда группа офицеров передала материалы американцам и возник "альянс спасения", к которому развернулась и часть Ватикана.

А у нас другая ситуация: все материалы - уже лежат на столе. Причем - для всеобщего обозрения. Всем, кто на это смотрит, ясно видно, с чем они имеют дело".