Аналитик и публицист отмечает в Facebook , что в России фактически приостановлено действие Конституции а страной правит "режим фашистской диктатуры казнокрадов и коррупционеров", которые готовы убивать за свое право и дальше разворовывать бюджет страны.

"1. В России действуют "эскадроны смерти", которые занимаются внесудебными казнями. Убить, как показывает пример Никиты Исаева и покушение на убийство Навального, могут любого, что оппозиционера, что системного политика, согласующего свои шаги с Администрацией президента.

2. ФСБ является преступной организацией, которая должна быть расчленена на разные, не связанные с друг другом, но следящие друг за другом организации. Существующий монстр не может контролироваться и несет угрозу гражданам России.

3. Россия является страной абсолютного беззакония, клоуны (спасибо г-ну Володину за термин) из Государственной Думы, приняв огромное число законов, де-факто приостановили действие Конституции РФ в части базовых гражданских прав. Де-факто у нас даже гарантированного права на жизнь нет, а не только права "собираться мирно и без оружия".

4. В России установлен режим фашистской диктатуры казнокрадов и коррупционеров Путина, которые готовы убивать за свое право и дальше разворовывать бюджет страны.

5. В связи с падением цен на нефть и роста запросов на "красивую жизнь" со стороны чиновников и "силовиков", а также их детей, политика "люди - новая нефть" будет продолжаться вне зависимости, будет ли население голодать или не будет. "Государству" - чиновникам и "силовикам" деньги нужнее.

6. Кроме репрессий у властей не осталось способов удержания власти. Для репрессий будут использоваться любые, даже самые дикие поводы, вроде "нарушения санитарно-эпидемиологических норм", по которым вчера были проведены обыски и были задержаны Олег Навальный, Любовь Соболь, а также еще 35 человек.

7. И да, это фашизм латино-американского типа со стареющим "каудильо".