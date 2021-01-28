"Навального оставили под стражей. На священника Андрея Винарского в Хабаровске завели дело по "дадинской" 212.1", - пишет политик на своей странице в Facebook .

"К дочери Ирины Славиной, которая сожгла себя после давления силовиков в Нижнем Новгороде, пришла полиция вызывать на допрос за митинг 23-го января. По России - уже больше 4 тысяч задержанных за митинг.

В Москве начались карусельные аресты: не успевает человек выйти - его берут снова. Технологию впервые применили в Москве в 19-м году, потом в Хабаровске - все проигнорировали. И сейчас она возвращена в Москву, на новый виток.

Фоном: обыски, избиения, издевательства над здравым смыслом вроде протокола о призывах к митингу, составленного в тверском суде за 5 минут до заседания. Помните Таракана из "Людей в черном"? Который прятался под маской человека, а потом оттуда, из-под нее, вылезало... Так вот и у нас. Кто сказал, что таракан сидит только в городе-герое Минске?"