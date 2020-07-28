"Не вам мне рассказывать, дорогие читатели, насколько и почему меня ранит гибель в результате несчастного случая трехлетнего Мусы Сулейманова в Крыму", - пишет политолог на своей странице в Facebook.

"И речь не об этом. Отец Мусы, которого НКВД не отпустило попрощаться с сыном, сидит в СИЗО уже полтора года по обвинению в руководстве террористической организацией.

Разумеется, никакой террористической организации нет, просто татарская община Крыма не признала российской аннексии, несмотря на попытки Владимира Путина ее купить.

И что я подумал: что ведь люди, жившие в СССР в 1937 году, не знали, что на дворе 1937 год. Они знали, конечно, что есть политические репрессии: если высказаться против Сталина, то... Они знали, что обвинения в шпионаже и терроризме - это вымысел исполнителей. Но думали, что прежде всего не надо попадать в "опасную зону", надо вести себя правильно или по крайней мере нейтрально.

В общем, они ничем не отличались от нас".