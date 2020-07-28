"В 1983 году на Филиппинах был убит главный оппозиционный политик страны Бенигно Акино. Подозрения пали на президента Маркоса, хотя никаких доказательств вины последнего никто так и не предъявил", - пишет политолог на своей странице в Facebook.

"Вдова убитого Корасон, до тех пор политикой не занимавшаяся и, вообще, начисто лишенная личных амбиций, неожиданно для себя оказалась во главе разворачивающегося протестного движения.

Лидеры оппозиции, Церковь и свекровь уговорили ее выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах. По их итогам в стране произошла "Желтая революция", приведшая к смещению и бегству состарившегося бывшего харизматика, безраздельно правившего дотоле более двадцати лет.

Так Корасон Акино стала президентом - вещь, о которой, как она сама признавалась, она, до убийства своего мужа, даже помыслить не могла.

События, происходящие ныне в Белоруссии, живо напоминают ту филиппинскую историю. Возможно, что и закончатся они примерно так же".