"На самом деле новый губернатор Дегтярев в Хабаровске - это великий будитель гражданского сознания, как Герцен и Огарев", - пишет философ и публицист на своей странице в Facebook.

"Каждое его слово, каждый жест будят в хабаровчанах мысль, дают началогорячему гражданскому чувству.

Говорят, в субботу на митинги вышло чуть ли не сто тысяч человек, хотя до приезда Дегтярева выходило от силы тысяч двадцать.

Этого результата Дегтярёв добился, просто посылая хабаровчан н... Там где Герцен сыпал философскими теориями и громоздил сложноподчиненные предложения,Дегтярев говорит "иди н..." и достигает в разы лучшего результата.

Думаю, в будущем дегтяревский н... будет приравнен к "Былое и думы" и к газете "Колокол".

Кто-то скажет "но ведь это просто н...". А я отвечу - у каждого времени своя патетика, свои глашатаи свободы".