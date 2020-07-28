"Вчера в правительство был внесен законопроект, который я бы расценил как один из ключевых, инициированных после получения властями конституционного "карт-бланша". Предложение касается изъятия у россиян имущества и денежных средств, "в отношении которых отсутствуют доказательства законности их получения". Указывается, что конфискованные средства будут направляться на пополнение Пенсионного фонда России (куда недавно уже поступили 21,4 млрд рублей от реализации имущества, по решению судов конфискованного у совершивших коррупционные преступления лиц)", - пишет экономист на своей странице в Facebook.

"Не должно вызывать удивления, что депутаты из большинства фракций в Госдуме выразили восторг относительно новой инициативы и готовы ее поддержать, даже не осведомившись, каким будет "порог" вызывающих сомнения средств и какие доказательства должны использоваться для подтверждения их "подозрительности". Однако в целом демарш Минюста (кстати, весьма примечательно, что именно Минюст, а не Минфин презентовал этот законопроект) говорит о многом.

На мой взгляд, мы вступаем в новую реальность, в которой власти претендуют на полный контроль над финансовыми средствами граждан - причем именно тех "наименее обеспеченных россиян", с которыми, по мнению небедствующих олигархов типа О.Дерипаски, 1 июля Кремль заключил свою "новую сделку". Дело в том, что люди сегодня получают две категории доходов: к первой относятся "белые" зарплаты, пособия, гонорары и т.д., с которых плательщики удерживают причитающиеся налоги; ко второй - разного рода переводы между частными лицами, разовые заработки, комиссионные и прочие вознаграждения. Учитывая значительный прогресс российской банковской системы, немалая часть этих средств поступает на счета через платежи по пластиковым картам. Согласно ныне действующим правилам, граждане подают налоговую декларацию раз в год - но в течение данного периода через их счета может пройти масса платежей, средства которых легко могут быть использованы и впоследствии не отразиться в декларации.

Таким образом, возникает вполне реальная возможность того, что власти попытаются формализовать понятие "доходов с недоказанной законностью", привязав их к, скажем, средним ежемесячным поступлениям на счет (или даже к данным налоговых деклараций прежних лет). В таком случае банки будут обязаны блокировать счета по требованию налоговых органов - в лучшем случае до выяснения природы полученных средств. Это, на мой взгляд, не только серьезно скорректирует доходы населения, но и радикально подорвет его доверие к банковской системе (учитывая, что имущество, которое может вызвать претензии налоговиков, в условиях экономического кризиса покупают не все и не так чтобы часто, люди начнут по возможности переходить на расчеты наличными).

Недавно, как известно, премьер М. Мишустин выступил в Думе, причём это выступление многие расценили как заявку на обретение им статуса "политического тяжеловеса". Не знаю, насколько это предположение обоснованно, но сегодня становится окончательно понятно (так как иллюзий лично у меня не было с самого начала), что российское правительство думает исключительно о том, что и как отнять у подданных - причем пытается сделать это с наименьшими юридическими формальностями.

Конечно, все мы знаем, что дыра в Пенсионном фонде растет, даже невзирая на "мудрую политику партии" по повышению пенсионного возраста - и происходит это в значительной мере из-за идиотских ограничений в сфере инвестирования пенсионных накоплений (в 2021 году трансферт из федерального бюджета в ПФР вырастет на 1 трлн рублей), но идея "выборочного ощипа" граждан якобы для финансирования пенсий - это, мне кажется, лишь первое из многих know-how, которыми правительство налоговиков осчастливит в ближайшем будущем свое податное население".