"Все-таки это большая удача, что главный начальник любит в свободную минутку почитать историческую литературу. Ведь страна в итоге получила счастье в виде военно-морского парада. Владимир Владимирович сам поведал об этом Сергею Кужугетовичу: "Я так же летел в самолете, читал (я люблю, вы знаете, почитывать историческую литературу). Мне попалась статья о главном военно-морском параде, который проводился в дореволюционной России на рейде Кронштадта. Я вам прямо с борта позвонил. И после этого началась подготовка Главного военно-морского парада в Петербурге и других акваториях. И действительно, это становится, точнее уже стало, очень хорошей традицией, большим праздником не только для военных моряков, но и для всей страны". Даже подумать страшно, что пришлось бы устраивать соратникам, люби Путин готические или любовные романы", - пишет шеф-редактор "Ежедневного журнала"

"А так - красота. Мундиры белые, медали блестящие, глотки луженые, корабли огромные. Правда, коронавирус, собака, и здесь помешал. Пришлось запретить гражданам доступ в Кронштадт. Зато в Петербурге, который еще с эпидемией не справился, на набережные высыпали толпы. Заражайся - не хочу. Хотя просили оставаться дома и смотреть парад по телевизору. Понятное дело, только вражина подколодная может задаваться вопросом, а кого ради тогда парад проводить? Понятно, для кого. Для него, который, как мы теперь знаем, сам все и придумал.

"Благодаря тому, что у нас идет довольно активное и серьезное вооружение флота, нам в целом благодаря программе, которая на сегодняшний день есть, вы совершенно правильно сказали, есть что показать. И все офицеры, и командование военно-морского флота готовились к этому параду, ждали его, как, собственно говоря, теперь его ждет вся страна", - бодро доложил Шойгу. А чуть ранее, выступая на параде, Владимир Путин сообщил, что в этом году ВМФ получит от промышленности аж 40 кораблей и судов. Очень хотелось бы посмотреть их список. А то есть сильное подозрение, что, стремясь поразить главковерха громадьем реализуемых планов, военное ведомство включило в зачет и надувные лодки для спецназа.

Эксперты, знакомые с Госпрограммой по вооружениям и ходом ее выполнения, не так оптимистичны, как военный министр. Они указывают, что в лучшем случае наполовину выполнены планы лишь по постройке подводных атомных ракетоносцев. Только что в состав флота был принят четвертый атомный крейсер "Князь Владимир". А всего собирались построить восемь таких подлодок.

А вот с надводным флотом дела обстоят неблестяще. Думаю, что львиная доля среди кораблей, которые "передаются флоту", - это те, что были построены еще в СССР и прошли "углубленную модернизацию", вроде флагмана Черноморского флота крейсера "Москва", находящегося в составе ВМФ без малого сорок лет. Процессы старения металла на эти корабли, очевидно, не распространяются. Министр Шойгу, верно, волшебное слово знает.

Есть, впрочем, совсем новые корабли. Например, звезда нынешнего парада в Санкт-Петербурге фрегат "Адмирал Катасонов", только что принятый на службу. Правда, строили его всего ничего, 12 лет. Вот подлодку "Белгород" (предполагаемого носителя атомной торпеды "Посейдон") 27 лет строили и перестраивали, а потом снова перестраивали. И ничего, как раз в день парада военное ведомство отрапортовало, что подлодка замечательно проходит испытания.

Вернемся, однако, к "Адмиралу Катасонову", второму фрегату проекта 22350. Его называют серийным. То есть теперь вроде бы строительство этих кораблей пойдет быстрее. Путин в прошлом году заложил два таких корабля, а в этом еще два. Вопрос в том, удалось ли промышленности реализовать важнейший проект по импортозамещению, а именно: начать серийное изготовление газотурбинных установок. Они закупались ранее на Украине, и после побед 2014 года нам их по понятным причинам не продают. Скорее всего долгострой с "Адмиралом Катасоновым" и был с этим связан. Теперь же на корабли должны монтировать серийные установки исключительно отечественного производства. Новости, исходящие от промышленности, как-то не слишком радуют. Установки-то, мол, готовы, а редукторы к ним - нет.

Но это, в конце концов, частности, объясняют нам отечественные стратеги. Это ничего, что Россия разучилась строить крупные корабли. Ведь у нас есть чудо-оружие - крылатые ракеты "Калибр" и гиперзвуковые ракеты "Циркон". Размести контейнеры с ними хоть на баркасе, и вот вам пожалуйста - малый ракетный корабль. А авианосцы пиндосские, что нам авианосцы - не более чем большие цели для наших замечательных "Калибров" и "Цирконов".

Военно-морские стратеги в подобных рассуждениях опускают одну существенную деталь: дальность действия ракеты. У "Калибра" две с половиной тысячи километров, для "Циркона", скорее всего, существенно меньше - эксперты указывают 400-600 километров. Сие означает, что потенциальный противник в угрожаемый период должен будет держать наши корабли на расстоянии, не позволяющем им запустить ракеты. И вот тут-то размер имеет значение. Американские эсминцы Arleigh Burke фактически вдвое больше новейших отечественных фрегатов. Каждый может нести до 56 крылатых ракет. Сегодня у американцев в строю 67 таких эсминцев. Стало быть, у тех, кого в России сгоряча стали именовать "потенциальным противником", есть все возможности залпом уничтожить немногочисленные российские корабли, оснащенные чудо-ракетами. Тем, кто в день парада взахлеб вещал о нашей военно-морской мощи, неплохо бы об этом задуматься.

При этом, будем откровенны, как ни пыжатся военные и гражданские начальники, они не в состоянии придумать флоту новых задач, кроме тех, что были у ВМФ СССР. А именно: обеспечение возможности подводным ракетоносцам нанести ответный ядерный удар по США. Как считают специалисты, такой удар скорее всего будет наноситься из Баренцева и Охотского морей, где наши корабли будут под защитой не только сил флота, но и наземной ПВО. Все остальные задачи - вроде проекции силы в Сирии, постоянного патрулирования в мировом океане, а также создание угрозы американскому побережью - от лукавого. А точнее, от спеси начальников.

Россия, слава богу, не зависит жизненно от морских перевозок. Сырьем она себя снабжает, а экспортирует по морю очень немного. Защита морских коммуникаций не является стратегической задачей. Поэтому главная задача флота - поддержание патриотизма, а также хорошего настроения главного начальника. Белые мундиры, надраенные медали, громовое "ура". В детали, стоящие десятки миллиардов казенных рублей, лучше не вдаваться..."