Владимир Путин и Александр Лукашенко

Фото с сайта президента Республики Беларусь

"Вижу в ленте фото, где уважаемый Александр Григорьевич что-то говорит уважаемому Владимиру Владимировичу, а тот прикрывает глаза. Якобы от стыда за то, что слышит. Считаю, что фото надо уточнить", - пишет философ и публицист на своей странице в Facebook .

"Уважаемому Владимиру Владимировичу действительно стыдно за то, что говорит его уважаемый гость. Но это стыд одного конспиролога за конспирологию другого конспиролога.

На самом деле, конспиролог конспирологу злейший враг. Если вы думаете, что сторонники еврейского заговора дружат со сторонниками рептилоидного заговора, то это строго не так. Они враждуют и считают друг друга пособниками или евреев, или рептилолидов.

Тот факт, что уважаемый Владимир Владимирович прикрыл глаза, говорит нам о том, что он не верит в заговор мирового капитала против белорусского социализма. Кроме того, он не верит в истинность посевного хрущевизма-лукашизма.

Скорее всего, как человек куда более образованный, уважаемый Владимир Владимирович верит в борьбу братства розенкрейцеров с мировым зороастрийским подпольем. Сам он, конечно, на стороне зороастрийцев и за вечное пламя.

Зороастриец на встрече с оригинальным советским марксистом - так надо читать это фото".