11 мая вооруженный 19-летний бывший студент колледжа Ильназ Галявиев пришел в гимназию N 175, где устроил взрыв и открыл огонь из ружья. В итоге погибли семь школьников и две женщины, работавшие в учебном заведении

СК РФ

"По заявлению одного высокопоставленного чиновника о том, что в казанской школе не было охраны, за нее не хотели платить родители учеников скажу вот что", - пишет публицист на своей странице в Facebook .

"Во-первых, это классическое "обвиняя жертву". Во-вторых, я, разумеется, ни в коем случае не любитель СССР, "вкусного советского пломбира" и т.д. Однако отмечу: в той стране, в которой родился чиновник (и я), поборов на школьную охрану не было. И самого понятия "школьная охрана" тоже не было (хотя практика поборов на школу в принципе идет именно из тех лет).

Случалось, конечно, всякое. Я уже напоминал историю, когда при Сталине ("порядок был!") военрук взорвал школу.

"Озаряемость" - она такая, за ней сложно уследить и вовремя ее купировать. Причины трагедий могут быть разными. Однако бич нашего времени - резкое неравенство доходов, малозарплатица, рост цен и т.д.

Возможно, социальной причиной (очень опосредованной, но...) это можно считать, пусть и с оговорками. В этом случае практика поборов только усугубит ситуацию".