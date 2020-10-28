"В Госдуме продолжается штамповка законов, раскрывающих суть конституционных поправок. Сегодня в третьем чтении среди всякой шелухи было принято и такое: "Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению в Российской Федерации". Это, конечно, юридический парадокс", - пишет политик в Facebook.

"Теперь в российском законодательстве одновременно содержатся две взаимоисключающие нормы. Одна - о приоритете международного права над российским, а другая - наоборот. Какой нравится - такой и пользуйтесь. Только не вы, граждане, это не про вас.

Во-первых, впрочем, не нужно паниковать. Ничего нового не случилось, никто из ЕСПЧ не уходит. Это, по большому счету, декларация, фига, трусливо протянутая из форточки. Хотели бы отменить всерьез - не оставляли бы сразу две нормы. К тому же и КС и раньше (и тоже незаконно) мог игнорировать решения ЕСПЧ.

По большому счету, эту конкретную поправку придумывали среди прочих "антизападных": не зря сегодня попутно запретили омбудсмену владеть заграничными счетами. Очень насущный вопрос, как все понимают. Нам обозначают тенденцию - и она скверная.

А конкретное воплощение, как и всегда, будет ситуативным. Когда надо, и безо всякого закона, при ручном Зорькине, проигнорируют хоть Конституцию, хоть здравый смысл.

Но вычищать впоследствии, конечно, весь этот мусор нужно будет тщательно. Обнулять поправки, так сказать".