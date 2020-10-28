"В России преступно само государство. Полицейские и росгвардейцы, подбрасывающие наркотики гражданам, избивают этих граждан за свое право и дальше совершать редко наказываемые преступления. Задерживая людей, полицейские нагло врут в протоколах, а сотрудники нашей судебной системы штампуют заведомо неправосудные приговоры (ст. 305.1 УК РФ). Фальшивая нелегитимная власть совершает преступления по выборному законодательству, регистрируя кандидатов, не собиравших подписи, и не регистрируя тех, кто честно их собрал. Причем преступно объявляя поддельными подписи живых людей", - пишет публицист и аналитик на своей странице в Facebook.

"Следственный комитет, генералы которого брали взятки у "воров в законе", выдумывает уголовное дело об отмывании 1 млрд рублей в фонде борьбы с Коррупцией Навального. Правительство, показавшее себя неспособным сделать хоть что-то созидательное, не разворовав деньги, готовится уже который год "освоить" 25+ трлн денег нацпроектов, полученных от увеличения пенсионного возраста и повышения налогов на честных налогоплательщиков.

И "вишенкой на торте" недееспособный президент, уклоняющийся от исполнения своих прямых обязанностей по гарантированию конституционных прав граждан.

Апофигей!

Россия - стала "Страной лжецов" из сказки Джанни Родари, где по приказу короля Джакомона, бывшего пирата, вместе со своей бандой захватившего власть, все в этой стране, даже животные, обязаны постоянно лгать.

Кошкам велено лаять, собакам - мяукать; лошади мычат, а коровы - ржут. Дети в школе учат таблицу умножения шиворот-навыворот. Художник должен рисовать лошадь с тринадцатью ногами, верблюда с пятью горбами, а портреты людей с шестью глазами и тремя носами.

В булочной продают чернила, которые называют хлебом, в ходу только фальшивые монеты, а обо всех событиях жители страны узнают из газеты "Образцовый лжец", полной вывернутых наизнанку фактов и ложных сообщений".