"По случаю юбилея правления Сергея Собянина мне не очень хочется обсуждать лавочки и парковки, благоустройство и дороги. Потому что Москва, что собянинская, что лужковская - это не результат эффективного или неэффективного менеджмента, это продукт кривой фискальной системы, в которой может существовать такой супергород-регион, расходная часть бюджета которого за 5 дней - это весь бюджет крупнейшего муниципалитета - Новосибирска", - пишет обозреватель на своей странице в Facebook.

"Эффективность или неэффективность менеджмента нужно смотреть на Псковской или Ивановской области, не на Москве. Что интересно - это фирменный стиль московского руководства, его отношение к собственным правилам и рамке закона, к самой идее что их может что-то ограничивать. Что видно каждый раз и проявляется в каждом действии, что вообще определяет городскую политику.

Вот вы установили правило: кандидат в депутаты должен представить подписи 3% от избирателей своего округа. Любой человек, который хоть когда-то собирал подписи понимает характер этого правила: оно существует только затем, чтобы его нельзя было выполнить.

3% от общего числа избирателей - это подписи и подробные паспортные данные, которые нужно собрать посреди улицы в разгар лета (и только от избирателей, зарегистрированных в округе, а не от любого прохожего, не от квартиросъемщика), за 25 дней, в количестве, сравнимом с числом голосов, необходимых для избрания (плюс - хороший запас на брак). В каком-то округе это в голосах будет второе место, а где-то прям и первое.

Это история из русских народных сказок: царь заведомо не планирует отдавать дочь за Ивана и полцарства в придачу - потому отправляет его на задание, которое невыполнимо или самоубийственно.

Приходит сказке конец: Иван, такой-то матерью, фандрайзингом, большой общественной кампанией, седыми волосами и нервными срывами, кидает царю в ноги все три головы Змей Горыныча и одну в запасе - проверенными, прошитыми, нотариально заверенными. Вот именно те головы, именно от того Горыныча. На всякий случай есть признание Горыныча на видео: вот те крест, головы мои. Еще на всякий случай - безголовый Горыныч стоит за дверью с готовностью все подтвердить.

Вот примерно на этом месте конец сравнительно (на каком-то мета-уровне) честной игры, вот этого легизма, о котором у нас так любят рассуждать, где можно прикопаться к запятой и слову "подряд", всего "формального следования букве закона", здесь конец даже всей уголовно-понятийной логики: блин, чувак, ну ок. Ты выиграл по правилам, по которым не мог. Раунд за тобой. Полцарства - вона там, царевну пришлем бандеролью. В следующий раз обязательно что-нибудь еще придумаем, уж точно не пустим, но пока - дай краба, уважаю.

Собянин: обожди, брат. Мне эти подписи твои куда засунуть? Я тебя не за ними посылал. Я посылал, чтобы ты, сука, не вернулся. Это юридическое оформление таблички "Посторонним вход запрещен", а не инструкция к выполнению. Дух закона в том, что ты идешь лесом.

Это, собственно, весь Собянин, вся политика московского правительства. Это снос ларьков, это реновация, это выборы, это карантин. И без того правила таковы, что власти не ограничены ни в чем, но если так выходит что даже им наступает предел - то какие ваши дока... бумажки о праве собственности?

Да, мы пишем правила под себя, да, мы их меняем по ходу игры, но если даже такие правила мешают задаче - то тем хуже для правил. Мы можем указом главы субъекта федерации, минуя всякие режимы ЧС и ЧП, ограничить права граждан, но для конституционного голосования и парада - нам даже не нужно отменять этот указ, мы о нем на время забудем".