"Послушал что сейчас говорят белорусские дипломаты в ООН. Если убрать риторику, то требование у них одно: пожалуйста, забудьте о нас снова. Перестаньте так твердо знать о том, что мы есть", - пишет философ и публицист на своей странице в Facebook.

"Все эти годы Лукашенко хоть и считался диктатором, но был диктатором как бы нигде. Он был диктатор без страны, диктатор ничего. Ни народа Беларуси, ни государства Беларусь как бы не существовало. То есть, они были - есть документы! - но с точки зрения окружающих как бы и не были.

Санкции против Лукашенко принимались, но какие-то абстрактные, общие,без осязаемого адресата. Это были санкции-против-диктатора-в-целом. Лукашенко, словно индийский факир, умудрился спрятаться от всего мира за ничем.

Теперь - спустя восемь недель митингов - Беларусь есть, беларусы есть,о них знают, о них говорят, Лукашенко обсуждают (даже в Японии) и это убивает его диктатуру.

Он не в силах быть диктатором того, что есть. Он силен когда пустота, размытость, туман И отсюда эта истерика его дипломатов в ООН - да с чего вы вообще взяли что мы есть?!"