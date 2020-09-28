"Проблема ребрендинга Сбера - та же, что у редизайна Фейсбука: наивная и бездарная попытка понравиться миллениалам, или как там, поколению Z: "Zадрав штаны, бежать за комсомолом". Как будто приедет такой бородатый, в кепке, в шортах с татуированными ногами, на скейтборде со стаканом фрапуччино, с кольцом в ноздре и айр-подами в ушах и принесет в банк свой первый гонорар за подборку референсов для клипа, йоу", - пишет профессор НИУ ВШЭ на своей странице в Facebook.

"А ведь был отличный вековой бренд, доверие, наработанное поколениями, и терпеливые бабушки в очереди к окошку вызывали не только усмешку, но прежде всего уважение, были человеческой частью капитализации. Тем более, что в последние годы они расширил, осветили и информатизировали отделения, и очереди практически исчезли. И даже слово "сберкасса" вызывало ностальгию на уровне инстинктов - в Германии совсем не торопятся избавляться от бренда Sparkasse, а немцы знают толк в стабильности.

И новый молодежный дизайн вызывает только легкую тошноту, как и в ФБ. Я пользуюсь маминым Сбер-онлайн, и там каждый день были симпатичные мультяшные пейзажи - утром птички на ветках, днем трудолюбивые бобры у плотины, вечером окна ночного города, немного старомодно, но человечно. Теперь там появились какие-то хлыщеватые фигуры в смелых позах и кислотных цветах, то ли герои урбанистических рендеров, то ли посетители ночного клуба: ну вот зачем моей маме эти танцоры диско, какое может быть доверие к банковской операции под такой попсовой иконографией.

Мне кажется, что стилистика нового поколения утрирована и мифологизирована, и попытка за ней угнаться вызывает чувство неловкости, как и вид молодящегося Грефа, который пытается изобразить из себя Марка Цукерберга или Тима Кука, будучи, по сути, еще одним олигархом путинской эпохи - да, прогрессивным, не сырьевым и не кровавым - но все же верной шестеренкой этой архаичной, неуклюжей, чадящей машины.

Подскажите мне приложение, чтобы откатиться к прежней версии Сбербанка, как в Фейсбуке. И если получится - к прежней версии России, хотя бы до 2019-го - я уж не говорю о версиях 2013, 2011, или даже 1999".