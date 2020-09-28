"Активная информационная война со стороны Турции ставит точку в вопросах, а были ли провокации армян на самом деле. Все оказались не готовы освещать конфликт. Кроме турецких информагентств, которые подверглись "нападению" армян прямо с утра. Так и вижу - ездят утром в воскресенье по просторам Кавказа мирные турецкие журналисты в касках с надписью Press и вдруг подвергаются нападению - а так это и выглядит на лентах", - пишет политолог на своей странице в Facebook.

"На сайте агентства "Анадолу" полностью описана позиция Турции: "Спикер Парламента Турции: "Армения - государства террорист". Глава минобороны Турции: "Армения - главное препятствие миру в регионе". Это то, что висит на главной странице сайта. Ну кроме того, что по мнению Ильхама Алиева азербайджанская армия наносит сокрушительные удары армянским провокаторам.

В результате - первые информационные "выхлопы" на Западе воспроизводят позицию Турции. Других "картинок" и интерпретаций пока нет. Это и есть главная рамка конфликта. Нет никакого армяно-азербайджанского конфликта. Есть конфликт Турции\Азербайджана и Армении. При этом Азербайджан занимает в этом конфликте подчиненное положение, фактически роль пушечного мяса для амбиций руководства Турции на доминирование в регионе.

Каждый раз, когда речь идет о конфликте Армении и Азербайджана (прям вот только что на популярном телеграм-канале прочитал про "двух горячих парней" Алиева и Пашиняна, которым надо "успокоиться") - это воспроизводит позицию Турции. Каждый раз, когда наши СМИ называют происходящее "контрнаступлением" они воспроизводят пропагандистские конструкции Турции\Азербайджана.

Итак. Из чего будет слеплена позиция пропагандистская Азербайджана:

1. Конфликт - внутреннее дело Азербайджана. Типа как Чечня в свое время была. Эту логику воспроизводит сейчас Ильхам Алиев. Мол, никаких интересов за пределами установления полного суверенитета Азербайджана над "своими территориями" у них нет. Логика является пропагандистской уловкой. Турция - активный политический (пока) участник конфликта, не скрывающий претензий к Армении. В Турции идет активная политическая проработка "поводов" к войне именно с Арменией, а не с НКР. Сейчас Турция активно вбрасывает тезис, что на стороне Армении воюют курды из оппонентов Анкары, как иллюстрации необходимости интервенции именно в Армению для устранения "террористической угрозы" по отношению к собственному государству.

2. Конфликт возник вследствие нападения на Азербайджан со стороны Нагорного Карабаха. В качестве "базовой версии" избрана старая как мир и навязшая в зубах модель "Глейвиц". Жили были мирные села, на них напали рано утром враги, повредили что-то, убили кого-то. Это зафиксировали оказавшиеся совершенно случайно корреспонденты государственных агентств. И находящиеся также по странному стечению обстоятельств ударные группировки "страны-жертвы" наносят удар по "проклятому агрессору", который вообще ни сном ни духом, буквально спит во всех смыслах - от военного до информационного. Это мы, собственно, сегодня и наблюдаем.

3. Конфликт закончится, когда Азербайджан восстановит суверенитет над - тут два варианта - мягкий - районами вокруг Карабаха в рамках т.н. "казанской формулы". И жесткий - над всем Карабахом (с десятками тысяч жертв войны и полутора сотнями тысяч беженцев). Но и то, и другое - является неправдой. И Ильхам Алиев, и Турция неоднократно говорили, что их целью является уничтожение "государства-террориста" как такового. И не только как физически существующего. Но и как истории, как памяти, как народа. За последние 20 лет в Нахичеване, Азербайджане, Турции системно уничтожались даже не просто памятники архитектуры или истории - разрушались кладбища, сносились дома - просто за то, что там жили какие-то значимые армяне - врачи, учителя, священники.

Последовательная позиция - многократно озвученная руководителями Турции и Азербайджана - что Армении вообще быть "на Южном Кавказе" не должно. (Что, кстати, и является причиной, почему в "казанскую формулу" армяне не верят - тяжело одновременно обсуждать отмену эмбарго и умиротворение и слушать, что целью и смыслом существования государств, с которыми ты это обсуждаешь, является уничтожение твоего суверенитета как такового).

И надо понимать, что военная победа в ходе блицкрига - а именно на это рассчитывают в Турции, судя по всему - не "закроет тему", а откроет дорогу к еще большей войне. Позиция "у нас дел тут у всех и так много, давайте им предоставим самим разобраться в их внутренних делах" - к этому, кстати, и призывают - это в чистом виде "умиротворение агрессора" в стиле лорда Невилла Чемберлена. Пока ситуация может быть разрешена политически. Но это только пока".