"Американскую политику надо наблюдать в реальном времени - ежедневно. Иначе - если интересоваться ей время от времени, инфошум с непривычки просто оглушает. Это просто удивительно, какие глубокие, серьезные, ожесточенные дискуссии американские говорящие "головы" (и "головы", и настоящие головы) ведут по самому минимальному поводу. Может, в этом как раз и сила и устойчивость американской политической системы - недаром она одна в мире простояла двести с лишним лет", - пишет профессор Чикагского университета на своей странице в Facebook.

"Вот читаю, в связи с выборами, про кандидатку в Верховный суд - президент Трамп официально предложил ее в субботу. Почитаешь "левых" (от центра и левее) - все, конец реформе здравоохранения при Обаме (суд будет рассматривать ее через неделю), конец абортам и свобода сексуальному насилию в университетских кампусах. Почитаешь "правых" - там только хлопки пробок от шампанского и шелест осыпающегося конфетти. Конец реформы здравоохранения Обамы! Конец абортам! Конец насилию над студентами!

Если же вчитаться в что известно про кандидатку (вот здесь хороший обзор), то траур одних и праздник других выглядит недостаточно обоснованными. Она консервативнее центра, что лично меня, как правого, скорее радует.

Почему "конец абортам"? Как всякая профессорка права (она судья только три года), который рассматривается как кандидатка в Верховный суд, она была очень осторожна. Ей не нравится решение 1973 года, но она не думает, что это будет изменено в будущем. Она против абортов на последних неделях (но кто же за). Она убежденный католик, у нее семь детей, но Барретт также четко высказывалась, что религиозные убеждения не должны влиять на интерпретацию законов. То есть, конечно, сдвиг в сторону запрета абортов будет, но почему кому-то кажется, что большой?

С Obamacare сложнее. Барретт писала, что считает аргументацию Верховного судьи Робертса (с большинством), сохранившей реформу Обамы в 2012 году, ошибочной. Здесь я с Робертсом - Верховный суд совершенно правильно решил, что обязательность медстрахования можно интерпретировать как налог. Кроме того, как человек, перенесший рак, я желаю каждому политику, поддерживающему отмену запрета на дискриминацию страхуемых по предыстории болезней, чтобы они перенесли химиотерапию. Но конкретно по тому иску, с помощью которого Трамп и республиканские прокуроры штатов, пытаются сейчас отменить реформу, не только Робертс и Кавано, а и Горсуч с Барретт наверняка поддержат ответчиков.

Наконец, по поводу сексуального насилия в студенческой среде позиция Барретт мне кажется более разумной, чем ее критиков. Конечно, такое насилие - это большая, реальная проблема. Но то, что администрация Обамы заставляла университеты рассматривать дела без участия обвиняемых и обвинителей и главное, пользоваться критерием "чьи доказательства перевешивают" (как в гражданских исках) - это было серьезной ошибкой. Я НЕ говорю, как многие в российских дискуссиях, что нужно пользоваться критерием "при отсутствии обоснованного сомнения" (как в уголовных делах). Нет, из университетов и школ можно и нужно выгонять и тогда, когда критерии уголовного преследования не соблюдены. Но есть промежуточные критерии - то же "комфортное удовлетворение" (то есть нужны серьезные доказательства, но не обязательно достаточные для возбуждения уголовного дела) - и администрация Трампа правильно поменяла регулирование. Так вот, дело студента, по поводу которого есть мнение Барретт как судьи - показывает, что у нее адекватные взгляды на вопрос.

Взгляды на роль религиозных убеждений в судебных делах у нее тоже адекватные - Барретт занималась этими вопросами как профессор права. Если судья-католик сталкивается с вопросом смертной казни, что противоречит его убеждениям, то есть обстоятельства при которых он должен уклониться от участия в деле.

Как утешить левых друзей? Выборы имеют последствия - единственное большое дело, которое сделал Дональд Трамп - это то, что он сохранил республиканское большинство в Сенате в 2016 году (огромная явка поклонников Трампа спасла нескольких республиканских сенаторов). За четыре года республиканцы продвинули немало консервативных судей. Но судья Барретт выглядит плохо - даже для левых, только если воспринимать ее обесчеловеченно, лишенно и личных, и профессиональных качеств, как пешку в руках консервативной элиты. Но никакой судья Верховного суда не является пешкой".