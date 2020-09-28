"Судя по меланхолической реакции российского МИД на войну в Нагорном Карабахе, а это уже реальная война со всем сопутствующим - военным положением, мобилизацией и даже оперативным присутствием съемочный группы турецкого ТВ в зоне боевых действий со стороны Азербайджана (Штаты тоже не начинали войну в Персидском заливе, пока туда не прибыла CNN) - в Москве отдают себе отчет, что призывы жить мирно и начать мирные переговоры не начнутся раньше, пока одна из сторон, армяне или азербайджанцы не понесут существенного урона", - пишет журналист на своей странице в Facebook.

"Еще раз обнаружится, что ОДКБ Армении не помощник, ведь Баку же стремится отвоевать "собственную территорию", да и Нагорный Карабах членом ОДКБ не является, так что "никакой агрессии против Армении не совершается", не так ли?

Но брутальные действия Баку при поддержке Анкары Москва вынуждена будет мягко, но осудить. Однако ввязываться в региональный конфликт с Турцией Москве тоже не с руки, достаточно полномасштабной холодной войны с Европой из-за Белоруссии и отравления Навального. Открывать третий фронт в Кремле не решатся, не потянут...

Так что, Ильхам Алиев, как видится на первый день начатой им войны, рассчитал все верно. Тем более, если учесть внутриполитический раздрай в Армении, где вчера была арестован лидер крупнейшей оппозиционной партии, "Процветающей Армении", олигарх Гагик Царукян по обвинению в покупке голосов избирателей. Впрочем, истинная подоплека атаки на олигарха иная, его считают "агентом Кремля"...

А пока все подождут, чем закончится первая фаза войны, кто добьется большего успеха на поле боя. Все, как всегда. Но мы все равно за мир во всем мире".