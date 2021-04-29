Алексей Навальный

Кира Ярмыш / Twitter

"Вы, конечно, видели фото граффити с Навальным из Петербурга. Вся лента забита. А теперь представьте, что в Америке, Англии или Израиле кто-нибудь оппозиционного политика на стене нарисует", - пишет политолог на своей странице в Facebook .

"Многие на это внимание обратят? Вот то-то и оно. Пытаясь выдавить Навального из политического пространства, российские власти лишь повысили ценность каждого его появления в нем.

Про то, что Путин был вчера там же, в Питере, и выступал на Совете законодателей; про то, что сегодня он там станцию скорой помощи осматривать собирается - про это никто не пишет - ну за исключением тех, кому это по работе положено. А вот про граффити с Навальным - пишут. Его символическая значимость перевесила весь российский официоз. Политика - такая штука, что ты ее в дверь, а она - в окно. Вот и выглядят российские власти как здоровенный мужик, который носится по дому с топором и пытаясь убить им комара, крушит все вокруг. Практически ничего целого уже в доме не осталось".