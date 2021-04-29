" Дело об экстремизме против ФБК* и Штабов Навального фиксирует его моральную победу над режимом. Он таки добился того, чтобы обвинение ему было предъявлено именно за то дело, которым он занимался - за "посягательство на личность и права граждан", фигурантов расследования", - пишет президент ACI Russia - The Financial Markets Association на своей странице в Facebook .

"Ведь публикация компрометирующих материалов не может даже теоретически задеть права еще кого-то, кроме тех, о ком в них идет речь.

Косвенно такое обвинение - признание правдивости материалов, ведь если бы там была ложь, то нужно было бы предъявить обвинения в клевете. Но таких дел нет, а есть дело о "нарушении прав". Были дела "про помог украсть весь лес", про "помог дорого продать услуги коммерческой фирме", но вот напрямую из-за расследований дел не было. А теперь есть.

Какие же такие права граждан Путина, Медведева и других нарушают расследования Навального? Вот чтобы никто не узнал какие именно, суд будет "секретный". Это какие-то особые, исключительные, секретные права, что противоречит Конституции РФ и простому пониманию справедливости. Это слив, товарищи.

Расскажите об этом всем бабушкам и дедушкам, патриотам и почитателям особого пути России. Теперь официально: экстремизм - это нарушать права начальства воровать, рассказывая о воровстве. Пусть порадуются.

Сможет ли эта моральная победа со временем стать победой политической? Я в это безусловно верю. Когда именно и как я предполагать сейчас не хочу, но этот этап Путин проиграл, он моргнул первым".



* - некоммерческая организация, внесенная Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента