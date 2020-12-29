"Первые пять граждан России объявлены средствами массовой информации и включены в реестр СМИ-иностранных агентов организацией, временно выполняющий обязанности министерства юстиции РФ не в интересах прав и свобод граждан", - пишет депутат Псковского областного собрания на своей странице в Facebook .

"Людмила Савицкая и Денис Камалягин работают в Пскове и пишут о российской провинциальной жизни ту самую известную обществу правду, которую невозможно найти в заполненных ложью, лестью и подлостью средствах государственной пропаганды. Именно за правду публикаций Савицкую и Камалягина отметили жёлтой звездой иностранного агента.

Лев Пономарев - основатель российского правозащитного движения, человек чести и совести. Фашистское государство ненавидит его как своего морального антипода.

Не сомневаюсь, что двое других коллег, Дарья Апахончич и Сергей Маркелов, с которыми я незнаком лично, также достойные честные граждане. В списках иностранных агентов нет и не было ни одного подлеца и негодяя, только порядочные люди.

Иностранным агентом в фашистском государстве становится любой человек с чувством личного достоинства. Правда становится иностранным агентом. Свобода становится иностранным агентом. Авгиевы конюшни российского законодательства будут расчищены. Обстоятельства принятия законов воинствующего фашизма будут предметом следствия и суда.

Всем обладателям новых российских государственных знаков отличия желаю спокойствия и уверенности в своих силах. Их задела агония трусов и лжецов. Это неприятно, но преодолимо. Как и весь морок нынешней российской власти".