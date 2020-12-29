"Лев Пономарев и еще четверо уважаемых граждан России были вчера впервые объявлены физическими лицами-иностранными агентами. В контексте законодательных инициатив конца этого года легко запутаться в безумных формулировках, описывающих разные виды иноагентства, и подавляющее большинство комментаторов и запутались. Это более чем объяснимо, тем более, что совсем не очевидно, что есть сущностная разница между сортами нелепого произвола. Но формальная разница все же есть", - пишет правозащитник и общественный деятель на своей странице в Facebook .

"Вчерашнее объявление пяти человек "иностранными агентами" это объявление их "лицами, выполняющими функции иностранного агента", согласно закону "О СМИ". Поправки, позволяющие признавать физических лиц иноагентами согласно этому закону были приняты уже год назад.

В их формулировках сам черт ногу сломит, но суть такова, что человека могут признать иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, в случае, если он распространяет предназначенные неограниченному кругу лиц материалы, а просто лицом, выполняющим функции иностранного агента, в случае распространения материала СМИ-иноагента (например, видимо, просто репоста) или участия в его создании (например, видимо, интервью или комментария), если такой человек, получил деньги или имущество от кого-то иностранного или уполномоченного кем-то иностранным или от кого-то российского, но учрежденного кем-то иностранным или, в свою очередь, получающего деньги или имущество из-за границы или от иностранцев.

Объявленный иноагентом согласно Закону о СМИ человек должен сдавать раз в полгода дурацкие отчеты в Минюст и размещать их в интернете, а также маркировать свои материалы лейблом иноагента.

По новому закону, который только что был принят, но еще не вступил в силу, признать человека "иностранным агентом" можно по несколько другим основаниям.

В частности, если он осуществляет в интересах какого-то "иностранного источника" политическую деятельность в том безграничном широком смысле, в котором ее трактует Закон об НКО, "в связи с оказанным на него иностранным источником либо действующими в интересах иностранного источника российскими гражданами, организациями воздействием, выражающимся в поддержке указанных видов деятельности (включая предоставление денежных средств, иной имущественной или организационно-методической помощи)". Последствия такого признания примерно те же.

Представляется, что формулировки нового закона настолько резиновые, что по нему признать человека иностранным агентом проще, чем по закону о СМИ. Он должен скоро вступить в силу, а по существовавшему закону за год его существования до сегодняшнего дня ни одного человека в списки иноагентов не внесли.

Непонятно, почему решили это сделать сейчас, накануне вступления в силу нового закона. Мне кажется, просто для того, чтобы старые карательные нормы не пропали совсем без дела и можно было отчитаться о том, что они хоть раз, да были применены.

Другого смысла в этом не усматривается".