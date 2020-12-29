"Российская власть яростно желает оповестить подведомственный народ о том, что шутки кончились и предстоят репрессии. Не дождавшись, когда президент подпишет вышедший из бешеного принтера пакет всезапрещающих законов, Министерство юстиции открыло список физических лиц - иностранных агентов. В дело пошла старая редакция закона, которая очень странным образом предлагает считать живого человека во плоти и крови средством массовой информации", - пишет шеф-редактор "Ежедневного журнала" .

"Этот закон предполагал, что иностранным агентом может быть объявлен индивидуум, распространяющий информацию, созданную СМИ-иноагентами и получающий денежные средства из-за границы. Чрезвычайно мутный текст закона дает возможность для самого широкого его толкования и, стало быть, применения. Ряд экспертов высказывают мнение, что для того, чтобы оказаться в списке иноагентов, достаточно опубликовать статью или прочитать лекцию за пределами Отчизны и получить гонорар, а потом дать какой-нибудь комментарий СМИ, причисленному к иноагентам.

Первыми в реестр попали акционистка Дарья Апахончич, журналист издания "7х7" Сергей Маркелов, главный редактор "Псковской губернии" Денис Камалягин, псковская журналистка издания "Север.Реалии" Людмила Савицкая и правозащитник, руководитель движения "За права человека" Лев Пономарев. Если следовать закону, теперь им дважды в год надлежит отчитываться (до сих пор никто не знает как) о своих доходах и расходах. Попавшие в черный список люди, судя по их словам, совершенно не понимают причин, по которым они там оказались.

Источники, близкие к Минюсту, сообщают, что решение принимается на основе информации от правоохранительных органов. То есть эти самые органы по каким-то своим соображениям вольны без решения суда вести слежку за вполне законопослушными гражданами, дабы установить факт их принадлежности к иноагентам. Даже старая редакция закона позволяет записать в новые "враги народа" десятки тысяч людей. В ближайшие дни Путин подпишет закон, согласно которому список иноагентов можно расширять до бесконечности. Ведь теперь к ним причислят любого, кто рискует выражать свое мнение по любому вопросу и при этом получал "консультационную" поддержку от иностранных организаций. Ну побывал, например, на каких-нибудь курсах...

Очевидно, что все это не имеет к праву никакого отношения. Ни Минюст, ни правоохранительные органы не имеют возможности фиксировать в качестве иностранных агентов всех, кто отвечает требованиям репрессивных законов. Речь, конечно, о другом. Об избирательном назначении вражескими "агентами" тех, кто по каким-то причинам вызвал неудовольствие властей. Не удивлюсь, если отныне пойманный на воровстве мелкий местный начальник поспешит объявить иноагентом уличившего его журналиста. Налицо еще одна попытка "подморозить" Россию. Сколько уж было в нашей истории таких попыток разной степени жестокости. Когда кнутом за оскорбление величества, когда в ссылку, когда в лагеря.

Видимо, наиболее адекватно отреагировал на происходящее Лев Александрович Пономарев, один из несгибаемых правозащитников, которого тоже записали в иностранные агенты: "Я немного удивлен, что попал в список, остальные все-таки вроде имеют отношение к СМИ. Я только пишу иногда. Там еще четыре человека, надеюсь, познакомимся, будем создавать объединение физлиц-иноагентов. Первое, что приходит в голову, - защищать свои права коллективно", - сказал Пономарев "Интерфаксу".

Таким образом, можно ожидать появления влиятельной правозащитной организации. Ведь, судя по первому "черному списку", власти хотят максимально широко применять практику запугивания. Значит, членами организации могут стать не только оппозиционные лидеры, которых попытаются не допустить до выборов, но и журналисты, исследователи, правозащитники, чья деятельность раздражает власти. Что же, не исключено, что именно таким образом произойдет наконец объединение оппозиции..."