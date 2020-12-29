"Все-таки не могу перестать удивляться деградации путинского "государства". То есть реально "сетка Потупчик" (или Пригожина, или Маргариты Симоньян, тут уже фиг разберешь) бегает годами по интернетам и форсит тупой мем "Навальный потратил донаты на отпуска"... а потом бац - и этот мем превращается в настоящее уголовное дело , в настоящий пресс-релиз Следственного комитета!" - пишет соратник Алексея Навального на своей странице в Facebook .

"И уже не поймешь: это Бастрыкин в сетке Пригожина, или Путин работает ботом у Симоньян?

Но истерика знатная, надо сказать. То есть вчера придумали историю с "реальным сроком по Ив Роше", она как-то прямо скажем не зашла (попутно ФСИН, видимо, получил очень много люлей за ссылку на "Ланцет"), а страх перед грядущим и неизбежным возвращением Навального огромен. Надо срочно придумать что-то еще.

Что там еще у нас? А вот же, бегает клоун на зарплате системы "Илья Ремесло", отписывает темник про "донаты на отпуск" - ну вот, давайте из него сделаем уголовное дело, а чего нет! сгодится!

Реально вот такой уровень паники и такой уровень принятия решений. Стыдновато.

* * *

Напомню, что дело о донатах уже есть, это "дело ФБК". Оно ведется полтора года. В рамках этого дела у нас было четыре волны обысков, у нас полтора года заморожены счета, изъято несколько сот единиц техники. Так и нет ни одного потерпевшего, ни одного сомнительного рубля, ничего вообще. И вот они придумывают новое дело про то же самое - объявляют все пожертвования наших сторонников за много лет "мошенничеством".

Прорвемся".