Москва, 23 января 2021 года

TRSteeps / DepositPhotos

"Вот эта потрясающей силы картинка, сделанная безвестным инфографиком в погонах, будет посильнее Сикстинской Мадонны", - пишет политик на своей странице в Facebook .

"В воскресенье они закроют весь центр . Не понимая, чего бояться, займут круговую оборону. Тактика известная: ее применял еще царь Ирод. Не знал, откуда придет угроза, поэтому вырезал всех младенцев.

Угроза сейчас не терроризм, даже не призрак Навального, бродящий по Лубянке, а усталость. От несменяемой власти, от несправедливости, от обреченности.

И едут по стране автозаки, бегают полицаи с предупреждениями, многорукая путинская Шива пытается заткнуть плотину. И ничего не выходит. Вместо ничего - выходят люди.

Глупо и, конечно, преступно было сегодня посадить всех, до кого успели дотянуться. Очень глупо. Все идет уже само по себе".