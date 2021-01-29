"Изредка в политике случаются ситуации, когда ход времени словно ускоряется. Так это было в России в 1917-м, так было и в конце 80-х. В такие моменты выигрывают те политические силы, которые сумеют быстро адаптироваться к переменам; те же, что оказываются неспособны к этому, сходят со сцены. Судя по происходящему, время в стране вновь начинает набирать обороты. Его слишком долго пытались остановить и теперь оно будет наверстывать упущенное. Желание перемен крепчает, оно становится практически невыносимым. Противостоять ему сейчас - себе дороже", - пишет политолог на своей странице в Facebook .

"Теоретически, Кремль еще может попытаться оседлать волну. Для начала ему надо отказаться от планов отдать "Единой России" не то что конституционное, а даже простое арифметическое большинство мест в Госдуме. От парламента, контролируемого одной партией, надо переходить к модели коалиционной нижней палаты. Рейтинг "Единой России" сейчас колеблется в районе 30 процентов. Вот пусть столько мандатов и получает. И не надо кивать на одномандатные округа. При нынешних протестных настроениях в большинстве из них без административного ресурса единороссам не выиграть. В общей сложности не менее 55 процентов думских кресел должны достаться другим партиям. Никакой катастрофы, на самом деле, не произойдет. В парламенте начнется нормальная политическая жизнь. КПРФ - слева, "Новые люди" - справа, единороссы - по центру. Несколько московских округов придется отдать представителям несистемной оппозиции - Соболь, Галяминой, Гудкову, Яшину. Да, командовать такой Думой будет намного сложнее. Придется договариваться, убеждать, торговаться. Не каждое решение можно будет протащить, от реализации каких-то идей отказаться. Ничего страшного. В нормальных странах так и живут.

Общество должно, наконец, увидеть, что в государстве есть место полноценной живой политике. Не пропаганде - когда все официальные институты славят мудрые кремлевские решения, - а именно политике, - когда эти решения критикуются и - о ужас! - даже отвергаются. У носителя любой политической идеи - в том числе и оппозиционной - должно быть свое парламентское представительство. Только это создаст альтернативу улице.

Если власти не пойдут по этому пути, они сами толкнут большую часть колеблющихся в объятия несистемной оппозиции. Шанс на это настолько велик, что кремлевские обитатели не могут этого не понимать. В прошедшую субботу они уже увидели свой "глубинный народ" на митингах. Это для них настоящий шок. Одно дело - мегаполисы, но когда люди начинают массово выходить на улицу в малых городах, то от этого просто так не отмахнешься. В общем, я совершенно не исключаю, что в смысле кремлевской предвыборной стратегии нас могут ожидать серьезные сюрпризы.

Впрочем, готовность решительно поменять думский расклад легче продекларировать, чем организовать. Российская политика ведь принципиально внеинституциональна. Как в этих условиях организовать реальное парламентское представительство для прежде игнорируемых групп? У нас ведь большинство официально зарегистрированных партий - это никого не представляющие фикции. Полноценная социальная база в стране есть только у "Единой России" и у КПРФ. Можно еще, пожалуй, добавить "Яблоко", но надо иметь в виду, что Явлинский делает все возможное, чтобы уменьшить число своих сторонников. Помните, что он в этом году чистку партийных рядов собрался организовать? Это в преддверии думских выборов-то!.. Так что перспективы яблочников под большим вопросом.

Зато в это короткий список скоро можно будет добавить выстреливших в прошлом году "Новых людей". Потенциал у них есть. Кампании нечаевцы вести умеют, я об этом писал; правая идея в их программе сформулирована достаточно отчетливо - на днях они опять заявили, что разрешительный порядок проведения массовых мероприятий нужно заменить на уведомительный. Наличие идеологии и способность организовать грамотную кампанию - это более чем достаточно для того, чтобы сформировать собственную базу.

У меня вот нет уверенности насчет ЛДПР. С одной стороны, электорат у Жириновского достаточно устойчив, с другой стороны, он какой-то "несерьезный", что ли... Эти люди ведь голосуют за Жирика "по приколу" и вряд ли всерьез относятся и к своему выбору, и к думской деятельности своего избранника. Не уверен, что это можно называть "базой". Есть еще сливающиеся сейчас прилепинцы-мироновцы. У последних собственной базы нет, они всегда выезжали за счет минимального антирейтинга. Но сейчас этот фактор может не сработать. Неприязнь к системе растет, а эсеры настолько давно уже являются ее неотъемлемой частью, что неизбежно взяли на себя часть ее негатива. В смысле минимального антирейтинга, "Справедливую Россию" в этом году опередят нечаевцы, они-то партия новая. Ну и, во-вторых, надо понимать, что речь сейчас идёт не просто о голосах, а о социальной базе. О тех избирателях, которые не только по остаточному принципу за тебя проголосуют и на следующий день об этом забудут, а о тех, кто будет видеть тебя в парламенте и понимать, что ты представляешь там их интересы. У эсеров ничего этого нет.

Прилепин, в отличие от Миронова, - это человек с собственной, узнаваемой повесткой. Популярность последней, конечно, падает, но она - эта повестка - хотя бы есть. Проблема здесь в том, что подавляющее большинство ее сторонников традиционно голосуют за власть. Это, собственно говоря, ее ядро. А перехватить ядро - задача не из легких. Это на периферии электорат "Единой России" легко общипать можно, а вот в центре - поди, попробуй. Уж точно не с ресурсами Прилепина. Можно было бы попробовать с русским национализмом позаигрывать, но его потенциал в электоральном смысле совершенно не очевиден. На пять процентов может и не хватить. К счастью, для всех нас, с точки зрения политики русские ведь совсем не националисты. Это они в быту над чукчами позубоскалить могут и по-поводу кавказцев поворчать, но как только до голосования доходит, они в другой регистр переключаются. Сейчас при авторитаризме ладно - на противодействие властей можно списать, - но ведь и в 90-е националисты никаких выдающихся электоральных успехов не демонстрировали.

В общем-то вот и все. Негусто. Тем не менее, придется действовать тем скудным инструментарием, который есть. В надежде, что общее оздоровление политической атмосферы в стране расшевелит и другие партии. Только так можно попробовать удовлетворить запрос на обновление, избежав лобового столкновения с ним.

В противном случае режиму уготована судьба "Титаника".