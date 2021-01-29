"Главным в истории с путинским дворцом кажется не роскошь, не китч, не размах, а бессмысленность всего происходящего. Сотня миллиардов уже спущена, сейчас при ремонте, вполне возможно разотрут и распилят еще полсотни миллиардов, а главный гость побывал там всего с полдюжины раз", - пишет аналитик и публицист в Facebook в связи с публикацией новых подробностей о дворце под Геленджиком.

"Это просто не по-человечески. Можно было бы еще как-то понять, если бы построили дворец с гаремом и павлинами, перекрыли периметр охраной и устраивали бы там круглосуточные оргии и пьянки - не в первый раз в истории такое, ну и хоть кому-то, пусть и негодяям, но польза.

Здесь же просто кафкианский бесконечный процесс - построить/снести/построить/переделать и так по замкнутому кругу.

Бешеные деньги потрачены и спущены в никуда, без малейшего прока кому-то, кроме строителей и распильщиков.

И в итоге перед нами возникнет, после краха и режима, и стройки, самая дорогая на планете и самая бессмысленная руина, покрытая плесенью и обвитая лианами.

"Опустевший дом превратился в логово лисиц и барсуков, и потому здесь могут появляться странные оборотни и призраки".